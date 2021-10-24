Пресс-служба МЧС сообщила, что 22 октября 9 человек застряли на автодороге в Сузакском районе из-за сильного снегопада. По её данным, в снежном плену оказались два грузовика, камаз со скотом и один легковой автомобиль. Всего их было семь мужчин, одна женщина и один ребенок.

Для их освобождения привлекли оперативные группы МЧС и РОВД, а также сотрудников дорожной службы и 20 родственников.

«23 октября в 02:58 часов на оставшихся 700м техника не смогла провести дальнейшую очистку дорог, в связи с этим спасательная группа добралась до оставшихся граждан пешим ходом. Гражданам помогли выбраться и благополучно добраться до города», — отметили в МЧС.