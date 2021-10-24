Пресс-служба минздрава сообщила, что в Бишкеке 12 человек отравились в кафе «Империя пиццы». Сообщается, что 23 и 24 октября они обратились в инфекционное отделение Железнодорожной больницы с пищевым отравлением. Трое из них — дети.

Иллюстративное фото.

По данным минздрава, три женщины получают лечение в больнице, остальные после оказания первичной медпомощи отправлены на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

В Центре госсанэпиднадзора добавили, что отравившиеся ели роллы в четырех разных филиалах сети кафе «Империя пиццы». Ведомство проводит эпидрасследование.

В самом заведении эту ситуацию пока никак не прокомментировали.

В июле 2021 года санитарно-экологическая инспекция оштрафовала кафе «Империя пиццы» за несоблюдение санитарных норм. Тогда владельцу заведения выписали штраф на 3 тысячи сомов.