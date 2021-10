В сентябре 2021 года сотрудники МВД задержали активистку Орозайым Нарматову и привезли ее из Оша в Бишкек для допроса из-за «необоснованной критики в адрес руководства страны». В доме активистки провели обыск, а после допроса отпустили. Орозайым Нарматова на дебатах перед выборами в парламент в октябре 2020 года. Скриншот с трансляции 23 октября президент Садыр Жапаров заявил, что Нарматову освободили из МВД по его просьбе. Активистка отреагировала на слова президента и заявила, что задержать её за критику власти приказал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев — ближайший соратник президента Садыра Жапарова. «Клооп» собрал высказывания обеих сторон по этому задержанию. Что сказал Жапаров? На пресс-конференции президента 23 октября журналистка онлайн-издания abal.kg поинтересовалась у президента, действительно ли Орозайым Нарматова настолько «представляет опасность», что потребовалось её задерживать как «опасную преступницу». «Вы кажется думаете, что я сижу и даю команды: “Этого задержи, того задержи!” Извините, но у меня иногда даже времени нет, чтобы сходить в уборную. Орозайым Нарматова когда-то помогала мне. Неужели я буду вступать в конфликт с этой маленькой девочкой из-за ее критики? Вы подумайте. Я даже простил человека, который насмерть сбил моего сына. Это несчастный случай. […] Я об этом [задержании Нарматовой] поздно узнал, потому что находился на Иссык-Куле с делегацией из Турции. […] Я позвонил МВД и попросил освободить. Я не говорю задерживать кого-то, а наоборот прошу освободить во многих случаях. Я никогда не скажу кого-то посадить», — сказал в ответ Жапаров. После этого Жапаров уточнил, в чём обвиняли Нарматову. По словам президента, в МВД ему сказали, что в словах Нарматовой были призывы к дестабилизации ситуации в стране. «После этого я попросил не задерживать, а просто допросить. […] Каждый журналист, блогер, простой гражданин должен нести ответственность за свои слова. Сделал призыв — ГКНБ, МВД делает свою работу. Они должны расследовать, почему ты делаешь призыв, спрашиваешь про оружие, сколько человек можно собрать. МВД не будет просто так сидеть в таком случае. Если есть опасность для общества, то задержат, если нет, то отпустят. Из этого не надо делать трагедии», — сказал он. Что говорит Нарматова? Активистка заявила, что приказ о её задержании дал лично соратник Жапарова и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Замглавы кабмина и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Фото: Фейсбук Откурбека Рахманова «Это дело завели в ГКНБ. Затем спихнули в МВД», — сказала она. По её словам, её задержали как опасного преступника и даже обыскали сумку, в которой хранились гигиенические принадлежности. «Меня там не просто допросили, а оказывали моральное давление», — заявила она, отметив, что допросить могли и по телефону. По словам Нарматовой, слова президента о том, что она делала «призывы к дестабилизации ситуации в стране» неверны. «Я призывала к законности. Я призывала бороться за свою землю, народ, за будущее. Такие же призывы я делала, когда вы [Садыр Жапаров] были в тюрьме», — сказала активистка. Она отметила, что была бы благодарна президенту за освобождение, если бы была в чём-то виновата. Нарматова считает, что Садыр Жапаров повторяет ошибки прошлых президентов. По её мнению, президент Садыр Жапаров вместо того, чтобы решать реальные проблемы в стране, занят очернением своих оппонентов, в том числе Адахана Мадумарова. Кто такая Нарматова? Орозайым Нарматова была сторонницей Жапарова, когда он был в опале. К тому моменту, как Садыр Жапаров пришёл к власти, активистка уже была сторонницей Адахана Мадумарова и заявила, что разочаровалась в Жапарове. Сейчас она кандидатка в депутаты от партии «Бутун Кыргызстан», лидером которой является Мадумаров. 10 сентября этого года Нарматову задержали сотрудники МВД в аэропорту Оша, когда она хотела вылететь в Россию. Её доставили из Оша в Бишкек. Спустя некоторое время ведомство объяснило задержание Нарматовой тем, что она «постоянно высказывает необоснованную критику в адрес руководства страны». По версии следствия, она критиковала власть «с целью увеличения протестного потенциала среди мигрантов и граждан на территории Кыргызстана». «В публикациях Орозайым Нарматовой идет негативный отзыв и дискредитация деятельности властей. Так, деятельность последней свидетельствует о наличии признаков тенденциозного освещения общественно-политического процесса с целью формирования негативного общественного мнения для дальнейшего создания условий и предпосылок к возбуждению региональной вражды и насильственного захвата власти», — говорилось в сообщении МВД. Это вызвало общественный резонанс, после которого в МВД сообщили, что активистку допросили в качестве свидетеля и отпустили. Читать по теме: «Она не террористка, не басмач». Отец активистки Нарматовой рассказал подробности обыска в их доме

