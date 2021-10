Число обратившихся за медицинской помощью в инфекционное отделение Железнодорожной больницы с пищевым отравлением достигло 85 человек. Об этом утром 25 октября сообщила пресс-служба минздрава. «На данный момент стационарное лечение получает одна пациентка, состояние стабильное. Остальные после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение», — сообщили в минздраве. По данным минздрава, в ходе эпидрасследования стало известно, что пострадавшие употребляли еду в разных филиалах одного и того же столичного кафе. 24 октября ведомство со ссылкой Центр госсанэпидемнадзора Бишкека сообщало, что 12 человек, которые ели роллы в четырёх филиалах «Империи пиццы» отравились. В минздраве сообщили, что эпидрасследование продолжат. После этого представители «Империи пиццы» сообщили, что «в связи с подозрением на отравление в сети суши и роллы временно недоступны к заказу». «Ведётся расследование. После проведения необходимой экспертизы, мы дадим свой официальный ответ», — сообщили в сети кафе.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!