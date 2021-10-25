Пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека сообщила, что милиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении мужчины, который наехал на свою жену и протащил ее на капоте автомобиля.

По данным УВД, гражданка М.Н. обратилась с просьбой принять меры в отношении своего мужа А.А., который 15 октября 2021 года примерно в 15:00 по улице Алтымышева в ходе словесной перепалки совершил на нее наезд на автомобиле.

Видео: Kaktus.Media.

Потерпевшей назначили судебно-медицинскую экспертизу. Её супруга милиция допросила в качестве свидетеля.

Мужчина заявил, что в тот день он встретился со своей женой М.Н. в одном из торговых центров Бишкека, чтобы купить одежду своему сыну. По его словам, между ними произошла словесная перепалка и он забрал ребенка и уехал. Спустя примерно три часа он вернул сына жене.

Ранее брат пострадавшей сообщил редакции Kaktus.media, что бывший муж М.Н. отобрал ребенка, применив силу. Когда она попыталась перегородить ему дорогу, тот не стал останавливаться и протащил ее на капоте 500 метров, совершая маневры в попытках сбросить ее с машины.

По словам брата пострадавшей, мужчину смогли остановить с помощью других водителей и сотрудников полка спецназначения, но после этого мужчина пересел в другой автомобиль и забрал с собой ребенка. Тогда М.Н. позвонила в милицию.

Однако, по словам брата пострадавшей, в милиции заявили, что вернут ребенка лишь после того, как мать ребенка напишет расписку, что не имеет претензий к бывшему мужу. Ей пришлось написать такую расписку. Позже ребенка вернула мать нападавшего мужчины.

В милиции добавили, что следствие продолжается.