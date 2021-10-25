Глава Ассоциации грузоперевозчиков Темирбек Шабданалиев в интервью изданию «Тазабек» заявил, что власти Казахстана, якобы намеренно создают препятствия для перевозчиков из Кыргызстана.

По словам Шабданалиева, через пункт пропуска «Ак-Тилек — Автодорожный» машины проходят без проблем. Однако через филиал на казахской стороне в селе Кордай происходят задержки груза.

«К сельхозпродукции они не придираются, но промышленные изделия, которые производят в Кыргызстане, они задерживают под разными предлогами. На импортные материалы китайские тоже ведутся проверки. Наши водители вынуждены разгружать и загружать их по несколько раз. На это уходит 5-6 суток. У них это идет по какой-то выборочной системе», — заявил глава ассоциации.

Шабданалиева добавил, что «придираются» и к швейным изделиям, которые производят из турецких или китайских материалов.

«Требуют доказать, что мы ввозили их ранее законно и заплатили налоги. Это прямое вмешательство в экономические дела Кыргызстана», — заявил он.

Глава Ассоциации предположил, что такая политика ведется, чтобы предприниматели Китая вывозили свой товар через Международный беспошлинный центр «Хоргос».

Кроме этого Шабданалиев добавил, что проблемы с пропуском грузов на границе влияют на промышленность Кыргызстана. Так, по словам главы ассоциации, без нужных материалов остались швейники.

«Надо принимать срочные меры. Мы теперь поняли, насколько наша экономика зависима от китайских товаров. Нас всегда спасал реэкспорт», — сказал Шабданалиев.

Глава Ассоциации перевозчиков — не первый, кто говорит о проблемах с пропуском товаров на границе. Еще 29 сентября на заседании парламента депутат Мейкинбек Абдалиев заявил, что «весь бизнес ушел в Казахстан».

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Однако тогда Абдалиев заявил, что это произошло из-за уничтожения схем виновного в коррупции экс-таможенника Райымбека Матраимова. Затем уже 8 октября Абдалиев предложил главе Гостаможни Самату Исабекову «без стеснения обратиться за помощью к Матраимову».

Абдалиев сказал, что швейная отрасль в Кыргызстане сталкивается со множеством проблем. Например, по его словам, трудности возникают из-за того, что ткани задерживаются на границе так как идут только через Казахстан.

«Ткани для летней одежды Казахстан специально задерживал на границе. К нам груз поступает спустя неделю. Наши швеи не успевают вовремя отшить товар к сезону», — сказал он.