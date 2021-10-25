В Кыргызстане сняли мораторий на проведение проверок объектов, осуществляющих производство и оборот пищевой продукции. Об этом сообщила пресс-служба минздрава.

В ведомстве отметили, что в связи с последним случаем массового пищевого отравления в Бишкеке специалисты Центра госсанэпидемнадзора проверят точки общепита по всей стране.

Мораторий на проверки общепита действовал в стране с 2018 года.

24 октября минздрав сообщил, что 12 человек отравились роллами в сети кафе «Империя Пиццы». На следующий день по состоянию на 14:30 число обратившихся за медицинской помощью с пищевым отравлением в Бишкеке и Чуйской области достигло 118 человек.

«Из них на стационарном лечении находятся в Железнодорожной больнице 10 человек и Городской детской больнице 13 детей. Состояние врачами оценивается как стабильное. Остальные пострадавшие после оказания медпомощи отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства», — сообщили в минздраве.

По данным ведомства, все пострадавшие ели еду в разных филиалах «одного и того же столичного кафе». Госсансанэпидемнадзор с 25 октября временно закрыл все филиалы сети кафе «Империя Пиццы».

«На лабораторный анализ мы взяли образцы 35 видов блюд. Кроме того, анализы сдают сотрудники всех филиалов [сети]. До окончания эпидрасследования данные объекты будут закрыты», — сказали в ведомстве «Азаттыку».