Чемпионка смешанных единоборств UFC, кыргызстанка Валентина Шевченко на своей странице в Instagram опубликовала танец.

«Быстрая импровизация на съемочной площадке», — подписала публикацию спортсменка.

Спортсменка Валентина Шевченко провела свой первый бой в ММА в 14-летнем возрасте.

В общей сложности, у младшей из сестер Шевченко порядка 18 званий чемпионки мира: дважды она побеждала на Всемирных Играх Боевых Искусств, 11 раз она защищала чемпионский пояс по муай-тай, трижды победила на чемпионате мира по кикбоксингу и дважды по ММА.

На ринге ее называют «Пулей», а вне октагона — «Лучшей тай-боксёркой мира». Сейчас Валентина выступает в UFC в наилегчайшей и легчайшей весовой категориях.

Кроме этого, Шевченко снялась в фильме «В синяках» для стриминговой платформы США Netflix.