В Узбекистане 24 октября прошли выборы президента. ЦИК Узбекистана сообщила, что Шавкат Мирзиёев переизбран на пост главы государства, набрав 80,1% голосов избирателей. Шавкат Мирзиёев. По данным ЦИК Узбекистана, явка на выборах составила 80,8%. В голосовании приняли участие более 16 млн избирателей. Оппонентами Мирзиёева на выборах выступили четыре малоизвестных кандидата. На втором месте с 6,6% Максуда Варисова — кандидатка от от Народно-демократической партии. Следом Алишер Кадиров от партии «Миллий тикланиш» – 5,5%, Нарзулла Обломурадов от Экологической партии – 4,1% и Бахром Абдухалимов от Социал-демократической партии «Адолат» – 3,4%. Трем оппозиционным партиям не разрешили зарегистрироваться или выдвинуть своих кандидатов для участия в выборах. При этом глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев заявил, что выборы прошли в условиях реальной конкуренции между кандидатами, в соответствии с международными стандартами и национальным законодательством. Однако международные наблюдатели из ОБСЕ и Европарламента отметили многочисленные нарушения на выборах. «Президентские выборы в Узбекистане не были подлинно конкурентными, а в день выборов наблюдались существенные процессуальные нарушения», – отметили они в своем заявлении. По их данным, большое количество избирателей было добавлено в списки без надлежащих мер контроля, избиратели допускались до голосования без документов, избиратели голосовали за других людей. На многих участках наблюдатели отметили признаки вброса бюллетеней. Мирзиёев впервые одержал победу на прошлых президентских выборах в 2016 году после смерти своего предшественника Ислама Каримова, который управлял страной в течение 27 лет с момента обретению независимости.

