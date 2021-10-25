Пресс-служба Центризбиркома 22 октября сообщила, что в ЦИК поступило коллективное обращение с просьбой отстранить политическую партию «Ыйман Нуру» от участия в парламентских выборах. Обращение подписали 120 человек.

Обращение отправило общественное движение «Кыргыз баалуулуктарын коргоо кыймылы», которым руководит преподавательница философии Гулзат Аалиева.

В своем обращении общественное движение потребовало лишить партию «Ыйман Нуру» права баллотироваться в парламент в связи тем, что политобъединение создано «на религиозной и этнической основе».

Кроме этого они потребовали отстранить от участия в парламентских выборах «радикальных исламистов и сепаратистов».

По их данным, высказывания кандидата от партии «Ата-Журт Кыргызстан» Турсунбая Бакир уулу, директора партии «Мекенчил» Шукурбека Эркебаева и кандидатов от партии «Азаттык» Мыктыбека Арстанбека и Руслана Бекназарова угрожают суверенитету и светскости Кыргызстана.

Турсунбай Бакир уулу. Шукурбек Эркебаев. Мыктыбек Арстанбек. Руслан Бекназаров.

Заявители приложили множество скриншотов с их высказываниями в соцсетях.

Кроме этого, они заявили, что Турсунбай Бакир уулу «организовал особую ОПГ» по травле манасоведа и филосова Гульзат Аалиевой и писателя Зулпукара Сапанова. В обращении также имеются скриншоты, запечатлевшие комментарии Бакира уулу, направленные против Аалиевой.

«Ыйман Нуру»

Точная дата создания партии «Ыйман Нуру» неизвестна, но она была зарегистрирована в июне 2012 года. Её основал Айбек Осмонов, который до этого основал партию «Мекеним Кыргызстан».

Политобъединение позиционирует себя как партия справедливости и развития. При этом его слоган «Верующая власть — благословенная жизнь!»

В августе 2020 года лидером партии объявили Нуржигита Кадырбекова. Он был назначен министром культуры после того, как в октябре того же года произошла смена власти, а итоги парламентских выборов признали недействительными.

Лидер партии «Ыйман Нуру» Нуржигит Кадырбеков.

В своей программе «Ыйман нуру» делает акцент на равноправное распределение доходов от продажи ресурсов страны для каждого гражданина.

По подсчетам партии, только от золотых месторождений «на каждого гражданина приходится по 1,5 миллиона сомов».

Об «Ыйман Нуру» начали говорить после того, как журналист Кудрет Тайчабаров заявил, что основатель партии Айбек Осмонов был вынужден отдать партию «Мекеним Кыргызстан» клану Матраимовых и бежать из страны из-за давления.

При этом сам Осмонов заявил, что уехал из страны по делам бизнеса, а не из-за давления. Тем не менее, основатель «Ыйман Нуру» Айбек Осмонов 18 августа 2020 года ушел с поста лидера партии и объявил, что не будет участвовать в выборах.

Представители «Мекеним Кыргызстана» обвинения в свой адрес опровергли и заявили, что ни на одну партию давления быть не должно.

Кто такая Аалиева?

48-летняя Гульзат Аалиева преподает философию в двух частных медицинских университетах. До этого около 15 лет возглавляла кафедру в Кыргызской государственной медицинской академии.

Гульзат Аалиева.

В апреле 2021 года её задержали и начали в отношении нее досудебное производство по статье «возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды». Ситуация вызвала общественный резонанс.

«Экспертиза показала, что публикации Гулзат Аалиевой содержат провокацию против религии или личности, исповедующей ее, а также унижение конкретной религии и ее последователей, негативные эмоциональные оценки и негативное отношение», — рассказали в УВД.

Личность заявителя милиция не раскрыла.

Тогда сторонники Аалиевой вышли на митинг к зданию Белого дома и потребовали освободить ее. На митинге также была сестра задержанной Нурзат Аалиева.

«Аалиева пишет статьи, которые прославляют культуру кыргызского народа. Кроме того, она делала публикации против неправильных действий религиозных деятелей. На основе этих заявлений ее вызвали на допрос и задержали. У интеллигенции тоже есть право выражать свое мнение. Она имеет право выражать свое мнение, философскую точку зрения. Мы же живем в демократической стране!? Если мою сестру засудят, то куда мы пойдем дальше?» — говорила она.

Позже Аалиеву отпустили под домашний арест.