Террористическое движение «Талибан» ответило на слова президента России Владимира Путина о том, что их могут исключить из российского списка террористических организаций.

Такое заявление сделал в твиттере пресс-секретарь «Талибана» Абдул Кахар Балхи 25 октября.

Скриншот страницы представителя талибов Абдул Кахар Балхи

«МИД Исламского Эмирата Афганистан приветствует высказывания Президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу исключения имен руководителей МЭА из черного списка», — говорится в сообщении.

Он также написал, что талибы «стремятся к позитивным отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности».

Президент России Владимир Путин сказал о том, что «Талибан» могут исключить из списка террористических организаций 21 октября на форуме «Валдай». Тогда Путин сказал, что такое решение будет приниматься на уровне ООН.

«В зависимости от этого солидарны и будем принимать решение об исключении из списка террористических организаций. Мне кажется, что мы к этому подходим […] Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении», — сказал Путин.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ранее также выступил за диалог с талибами. С представителями запрещенной организации даже встретились послы Кыргызстана и Казахстана.

Захват Афганистана талибами

Боевики радикального движения «Талибан» захватили Афганистан и его столицу Кабул в течение нескольких месяцев — с мая по август. Наступление талибов началось на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана, которые находились там около 20 лет.

16 августа стало известно, что боевики «Талибана» захватили президентский дворец в Кабуле, а сам президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Талибы давали много обещаний — и касательно прав женщин, и о правах этнических меньшинств. Однако действия с этими обещаниями расходятся.

21 октября около двух десятков афганок вышли на улицы на марш за права женщин — член «Талибана» ударил иностранного фотографа прикладом винтовки и пнул ногой. Еще один ударил журналиста кулаком. Сентябрьский марш за права женщин был разогнан.

Талибы требуют, чтобы афганки скрывали лица на публике под буркой. Уже в первую неделю после захвата власти женщинам запретили выходить из дома на работу «в целях безопасности». Без мужчин афганским женщинам не продают даже еду на рынках, а в Кандагаре, что на юге страны, прекратили свою работу женские поликлиники.