Террористическое движение «Талибан» ответило на слова президента России Владимира Путина о том, что их могут исключить из российского списка террористических организаций.
Такое заявление сделал в твиттере пресс-секретарь «Талибана» Абдул Кахар Балхи 25 октября.
«МИД Исламского Эмирата Афганистан приветствует высказывания Президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу исключения имен руководителей МЭА из черного списка», — говорится в сообщении.
Он также написал, что талибы «стремятся к позитивным отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности».
Президент России Владимир Путин сказал о том, что «Талибан» могут исключить из списка террористических организаций 21 октября на форуме «Валдай». Тогда Путин сказал, что такое решение будет приниматься на уровне ООН.
«В зависимости от этого солидарны и будем принимать решение об исключении из списка террористических организаций. Мне кажется, что мы к этому подходим […] Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении», — сказал Путин.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ранее также выступил за диалог с талибами. С представителями запрещенной организации даже встретились послы Кыргызстана и Казахстана.
Захват Афганистана талибами
Боевики радикального движения «Талибан» захватили Афганистан и его столицу Кабул в течение нескольких месяцев — с мая по август. Наступление талибов началось на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана, которые находились там около 20 лет.
16 августа стало известно, что боевики «Талибана» захватили президентский дворец в Кабуле, а сам президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Талибы давали много обещаний — и касательно прав женщин, и о правах этнических меньшинств. Однако действия с этими обещаниями расходятся.
21 октября около двух десятков афганок вышли на улицы на марш за права женщин — член «Талибана» ударил иностранного фотографа прикладом винтовки и пнул ногой. Еще один ударил журналиста кулаком. Сентябрьский марш за права женщин был разогнан.
Талибы требуют, чтобы афганки скрывали лица на публике под буркой. Уже в первую неделю после захвата власти женщинам запретили выходить из дома на работу «в целях безопасности». Без мужчин афганским женщинам не продают даже еду на рынках, а в Кандагаре, что на юге страны, прекратили свою работу женские поликлиники.