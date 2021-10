Пресс-служба Центральной избирательной комиссии 24 октября сообщила, что спикеру Жогорку Кенеша Таланту Мамымтову отказано в регистрации на парламентские выборы. Мамытов выдвигался от партии «Ынтымак». В ЦИК объяснили свой отказ тем, что на момент выдвижения кандидатуры Мамытов должен был отказаться от должности спикера парламента, но не сделал этого. «Мамытову отказано в регистрации кандидатом в депутаты на предстоящих парламентских выборах в связи с невыполнением требований статьи 21 конституционного закона, с исключением его из выдвинутого списка кандидатов партии “Ынтымак”», — сообщили в комиссии. Между тем, политсовет партии «Ынтымак» сообщил изданию 24.kg, что они подали в административный суд Бишкека заявление с требованием отменить постановление ЦИК. В партии заявили, что в избирательном законодательстве нет прямых формулировок о том, что спикер парламента должен был уйти в отставку в связи с участием в выборах. Читать еще: Спикер парламента, экс-мэр Бишкека и ревизорро. Кто баллотируется в парламент от партии «Ынтымак» Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов, согласно новой Конституции. Депутаты будут избираться сроком на пять лет. Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

