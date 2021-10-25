Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов отменила результаты выборов мэра города Нарын, прошедших 22 октября. Постановление подписала председательница ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Мэрия города Нарын.

Согласно документу, такое решение принято в связи с тем, что 22 октября вступил в силу закон «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления». В новом законе установлено, что мэры городов районного значения и главы айыл окмоту назначаются акимом, а мэры Бишкека и Оша и других городов областного значения назначаются президентом.

Так, ЦИК отменила предстоящие выборы глав Кызыл-Октябрьского, Сумсарского, Алля Анаровского, Красно-Восточного и Достукского айыл окмоту, а также выборы мэров Сулюкты и Нооката.

Спикер Нарынского горкенеша Автандил Молдосалиев отметил, что перед выборами они спрашивали, что будет, ведь подписан новый закон.

«Нам ответили, что выборы будут, ведь они запланированы ранее. И ТИК провела выборы», — сказал он.

На выборах 22 октября выиграл Арслан Сталбек уулу. Его кандидатуру поддержали 16 из 31 депутата горкенеша.