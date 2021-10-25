Координационная группа Центральной избирательной комиссии передала в МВД сообщение о жалобе на кандидата в депутаты Шаирбека Ташиева — брата главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Об этом изданию «Акипресс» сообщили в ЦИК.

Ранее 24 октября ряд СМИ сообщил, что Центризбирком рассмотрит жалобу на кандидата Шаирбека Ташиева, так как по их данным, Камчыбек Ташиев подарил дом одной семье из села Барпы Сузакского района Джалал-Абадской области. Отмечается, что он полностью оплатил строительство этого дома.

В сети фотографии с торжественного вручения ключей главе этой семьи распространились 22 октября.

Однако, по закону, близкие родственники кандидатов в депутаты не могут заниматься благотворительной деятельностью во время выборов. Шаирбек Ташиев баллотируется в депутаты Жогорку Кенеша.

К тому же он выдвинул свою кандидатуру именно по Джалал-Абадскому одномандатному избирательному округу.

О Шаирбеке Ташиеве известно, что он был госслужащим, а также занимался частным предпринимательством.

По его словам, он начал свой профессиональный путь в качестве специалиста в отделе международных отношений в Джалал-Абадском государственном университете. В 2001 году он начал работать в администрации Октябрьского района Бишкека, в тот же год стал главным специалистом Госантимонопольной комиссии.