Фото иллюстративное, источник: depositphotos.com, @Rawpixel Оригинал материала опубликован на Громадське Телевидение «Просто будь счастливым». «Прекрасно выглядишь, вот бы и мне хорошую фигуру». «Другим гораздо хуже, чем тебе». На первый взгляд, эти фразы должны улучшить человеку настроение и подбодрить его. Но если посмотреть глубже, то иногда такие положительные высказывания только вредят. Тому, кто потерял работу, вряд ли будет лучше от мысли, что другим хуже. А человеку, который уже устал от борьбы с анорексией, комплимент о великолепной фигуре может сделать только больно. Разберемся, когда позитив становится токсичным, чем он грозит во время пандемии коронавируса и каковы здоровые альтернативы этому подходу. Каждая неудача — это жизненный урок, или Позитивный подход к жизни Одним из основателей позитивной психологии был американский психолог Мартин Селигман. Он разработал теорию «объяснения событий». Каждый человек по-разному трактует жизненные ситуации. Оптимисты воспринимают хорошие события как собственные победы, но при неблагоприятных ситуаций считают, что виноваты внешние обстоятельства. И наоборот — люди с негативным подходом к жизни не замечают своих успехов, а все неудачи (даже если виноваты внешние факторы) приписывают результатам своих поступков. Однозначно, позитивное мышление имеет свои преимущества. Как показывает работа ученых из Университета Кентукки, у людей с позитивным подходом более прочная иммунная система. А другое исследование показало, что позитив может быть вопросом жизни или смерти. Ученые из Бостонского университета опрашивали женщин в течение 10 лет и мужчин в течение 30 лет об их здоровье, привычках в еде и уровне оптимизма. Исследователи обнаружили: самые оптимистичные мужчины и женщины живут в среднем на 11-15% дольше и имеют на 50-70% больше шансов достичь 85-летнего возраста по сравнению с наименее оптимистичными группами. Когда позитив становится токсичным? Итак, быть на позитиве — это замечательный подход, который продлевает жизнь и улучшает иммунитет. Вот только настройка на позитив не решает всех жизненных проблем. Более того: в случае такого зацикливания позитив может стать токсичным. Почему же? Во-первых, любые негативные и сложные эмоции становятся плохими и нежелательными. Быть злым, раздраженным и расстроенным — это нормально, но в ситуации токсичного позитива эти эмоции становятся табуированными. Человек, который их переживает, одновременно испытывает за это вину. Во-вторых, не во всех ситуациях быть положительным — адекватно. Радостная реакция может обесценивать опыт человека или сложный этап жизни, через который он проходит. Например, кто-то потерял любимую работу, а слышит от родственников и друзей, что это хороший шанс найти еще лучше. Тогда сразу теряется возможность прожить эту потерю и отпустить ее. И становится трудно выразить находящимся рядом людям, насколько ситуация болезненна. Фото иллюстративное, источник: depositphotos.com, @crazymedia Также позитив переходит в токсичную стадию, когда становится способом избежать проблем. Психотерапевт из США Кэролин Кэролл говорит, что по своей сути токсичный позитив — это игнорирование всего, что создает дискомфорт. Такая погоня за позитивом стала неотъемлемой частью современной культуры счастья. Собственно, о самом счастье много рассуждали еще в античности. Аристотель размышлял, что же считать счастьем, — и пришел к выводу, что это хорошо прожитая жизнь, но не конкретное ощущение или эмоция. Дэррин МакМэхон, университетский историк из штата Флорида, утверждает, что взгляды на счастье начали меняться в XVIII веке. Именно тогда счастье начало рассматриваться как ощущение и эмоция. К тому же заботиться о собственном счастье тогда считалось признаком роскоши, процветания. Ведь об этом заботишься только тогда, когда обо всем остальном беспокоиться уже не нужно. Исследования позитивной психологии, о которых говорилось выше, узаконили изучение счастья и вывели его на первый план современной культуры. А популярность мотивационной литературы закрепила позитив как один из важнейших факторов, чтобы достичь счастья. Негативное влияние позитива Есть такой парадокс: когда мы пытаемся как можно меньше думать о чем-то, оно наоборот не может выйти из головы. Подтверждение — классическое исследование про белого медведя. В 1997 году исследователи из двух университетов в Техасе предложили группе из 34 студентов принять участие в эксперименте. Одной группе людей запретили думать о белом медведе, а другой, наоборот, разрешили. Оказалось, что люди из первой группы гораздо чаще замечали за собой мысли о медведе. И хотя нейробиология этого процесса еще не изучена, одно понятно точно: просто не думать о чем-то — не лучший способ самоконтроля. Другое исследование 1997 года доказало: подавление эмоций приводит к еще большему стрессу. 180 женщин разделили на две группы и предложили посмотреть три фильма: грустный, веселый и нейтральный. Одна группа могла свободно выражать свои эмоции, другая — нет. Только у тех участниц эксперимента, которые не могли демонстрировать эмоций, наблюдался стресс на физиологическом уровне, в частности усиленная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Но это не единственные проблемы токсичного оптимизма. Этот подход порождает проблемы в общении, поскольку поощряет людей игнорировать вызовы, существующие в каждых взаимоотношениях. Сосредоточенность только на позитиве не позволяет проговаривать сложные ситуации и конфликты, и в перспективе разрушает способность решать проблемы во взаимоотношениях. Еще хуже, когда такой подход не позволяет выйти из абьюзивных отношений. Нарративное исследование 2020 года, во время которого ученые проанализировали 29 научных работ, показало: люди только с положительным подходом к жизни остаются в таких отношениях дольше, умаляют проблемы и более склонны ждать, когда партнер наконец исправится. Фото: depositphotos.com, @EdZbarzhyvetsky Токсичный позитив обесценивает чувства горя и печали, которые являются абсолютно нормальными. Те, кто потерял близкого человека, неоднократно слышат: мол, нужно двигаться дальше и просто быть счастливыми. Из-за этого они могут чувствовать, что их потеря неважна и не имеет значения для окружающих. А это только усиливает горе. Кроме того, такой подход подталкивает к изоляции. Люди, от которых общество требует быть положительными и улыбаться перед лицом невзгод, могут реже искать поддержки. Они могут чувствовать себя изолированными или стесняться своих чувств. Это мешает им обратиться за помощью. При чем тут пандемия? Еще одна проблема, которую порождает токсичный оптимизм, — это низкая самооценка. Человек не на позитиве может чувствовать себя так, будто терпит неудачу. И это особенно актуально в период пандемии и локдаунов. Во время карантина, когда все сидели в квартирах, соцсети наполнялись сообщениями о том, какая это замечательная возможность наконец сделать то, что так давно откладывалось: выучить новый язык, овладеть новым хобби, научиться готовить блюда французской кухни или прочитать все книги на полке. Такие сообщения, в зависимости от их тональности, могут считываться как пример токсичного оптимизма. Например, если в них игнорируется такая сложная реальность, как пандемия. Нон-стоп производительность и ее описание в соцсетях — тоже пример токсичного оптимизма. (Не говоря уже о том, что желание быть занятым 24/7 мешает отдыху и приводит к истощению и усталости). Клинический психолог из США Джейми Цукерман отмечает: «Во время стресса наш мозг переполнен. У нас не всегда есть ресурсы, чтобы справиться с обучением и взяться за новую задачу». Психолог продолжает мысль, говоря: вы не хотели стать шеф-поваром до глобальной пандемии, почему это стоит делать именно сейчас? Пандемия — сложное время, когда все испытывают много стресса. Нет ничего плохого в том, чтобы признать это и не пытаться обязательно себя чем-то занять. А как по-другому? Замечаете, что скрываете свои эмоции или отвергаете их как ненужные? Чувствуете за них вину? Вместо того чтобы принимать фрустрацию других, говорите фразы вроде «Могло быть и хуже» или «Просто найди в этом положительные моменты»? Если да, самое время задуматься: это может быть токсичный позитив. Вместе с психотерапевтом и соучредителем Центра диалектической поведенческой терапии в Украине Юлией Падун мы выяснили, какой может быть альтернатива токсичному оптимизму. Она замечает: вместо всеобъемлющего оптимизма гораздо важнее слушать собеседника с пониманием и эмпатией. Вести разговор нужно не с намерением решить проблему или дать совет, а создать безопасное пространство, где человек мог бы говорить свободно, без осуждения. Здоровый оптимизм не отвергает никаких — ни положительных, ни отрицательных — эмоций. В 2007 году ученые Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе провели исследование, с помощью которого доказали: избегать чувств означает лишь продлевать дискомфорт от сложных эмоций. Но если говорить или писать об этих чувствах, их интенсивность уменьшается. Ученые выбрали группу из 30 человек: женщин и мужчин от 18 до 36 лет. Участникам проводили фМРТ (функциональную магнитно-резонансную томографию) мозга, поэтому ученые могли наблюдать, какие участки мозга активны. Когда участники исследования называли свои эмоции, активность миндалевидного тела, отвечающего за эмоции, уменьшалась. А если ситуация обратная? Что делать, если вас бомбардируют фразами о том, что каждая неудача — это жизненный урок, что для всего есть причины и что в конце концов все наладится? Прежде всего, можно поставить этот разговор на паузу. Когда чувствуете, что собеседник не принимает ваших эмоций, важно сделать небольшой перерыв и сказать о своих потребностях. Например, так: «Я просто хочу высказаться» или «Пожалуйста, помоги мне разобраться в ситуации». Это может уберечь вас от лишних проявлений оптимистичной заботы.

