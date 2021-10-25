Все филиалы сети кафе «Империя пиццы» будут временно закрыты с 25 октября. Об этом со ссылкой на заведующего отделом гигиены питания Центра госсанэпидемнадзора (ЦГСЭН) Махамата Мурзашева пишет государственное информагентство «Кабар».
По словам Мурзашева, во всех филиалах кафе проходит проверка в рамках эпидемиологического расследования в связи с массовым отравлением.
Утром 25 октября минздрав сообщил, что число обратившихся за медицинской помощью в инфекционное отделение Железнодорожной больницы с пищевым отравлением достигло 85 человек.
По данным ведомства, все пострадавшие ели еду в разных филиалах «одного и того же столичного кафе». До этого минздрав сообщал, что 12 человек отравились роллами в сети кафе «Империя Пиццы».
В самой «Империи пиццы» 24 октября сообщили, что «в связи с подозрением на отравление в сети суши и роллы временно недоступны к заказу». В сети добавили, что после проверки там дадут «официальный ответ».
Фото на заглавной AKIpress.