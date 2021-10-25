Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 655 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 66 человек.

  • Бишкек — 41;
  • Чуйская область — 3;
  • Ошская область — 3;
  • Таласская область — 2;
  • Нарынская область — 1;
  • Иссык-Кульская область — 15;
  • Джалал-Абадская область — 4;
  • Баткенская область — 2.

В Оше новых случаев заражения COVID-19 не выявлено.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 180 629 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 36 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 175 097 человек.

По данным штаба, на 25 октября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 712 пациентов. Еще 655 человек лечатся амбулаторно.

Также на 25 октября в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 944 тысяч человек, а вторую — более 716 тысяч кыргызстанцев.

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