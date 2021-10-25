Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 655 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 66 человек.

Бишкек — 41;

Чуйская область — 3;

Ошская область — 3;

Таласская область — 2;

Нарынская область — 1;

Иссык-Кульская область — 15;

Джалал-Абадская область — 4;

Баткенская область — 2.

В Оше новых случаев заражения COVID-19 не выявлено.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 180 629 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 36 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 175 097 человек.

По данным штаба, на 25 октября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 712 пациентов. Еще 655 человек лечатся амбулаторно.

Также на 25 октября в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 944 тысяч человек, а вторую — более 716 тысяч кыргызстанцев.