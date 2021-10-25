Пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека сообщила, что суд 23 октября избрал меру пресечения подозреваемому начальнику УВД Октябрьского района Уланбеку Аалиеву.

По решению суда, Аалиев будет находится под стражей в СИЗО ГКНБ до 21 декабря 2021 года.

Начальника УВД Октябрьского района столицы Уланбека Аалиева, а также экс-замглавы следственной службы УВД Талгата Куватбекова и следователя Рамазан кызы Айсулуу задержали 22 октября.

Тогда в Генпрокуратуре сообщили, что их подозревают в пытках, вымогательстве взятки и злоупотребления должностным положением. По версии следствия, милиционеры вымогали деньги в особо крупном размере под предлогом ареста одной женщины.

«В целях достижения цели, начальником УВД района в сговоре с отдельными лицами УВД неоднократно оказывалось психологическое и моральное давление на неё, которая является многодетной матерью-одиночкой, путем вызова в УВД Октябрьского района», — говорится в сообщении надзорного органа.

По этим фактам начали досудебное производство по статьям «Пытки», «Злоупотребление должностным положением» и «Вымогательство взятки».