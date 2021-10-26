Пресс-служба УВД Первомайского района Бишкека сообщила о задержании известной предпринимательницы и блогерки Гулзат Мамытбек. По данным милиции, она подозревается по статье «Мошенничество».

В УВД сообщили, что до этого в милицию обратились семь человек, которые рассказали, что Мамытбек обещала им получить «сверхприбыль за короткий срок».

Затем, получив деньги и не исполнив обещания, она скрылась. Сумма ущерба составила $110 тысяч. Факты зарегистрировали в ЕРПП по статье «Мошенничество».

Однако в феврале 2020 года Мамытбек покинула Кыргызстан. 8 июня 2020 года ее заочно уведомили о подозрении в преступлении и объединили все факты в одно производство.

Позже 13 июля 2020 года Первомайский районный суд столицы заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО-1 Бишкека. Однако 8 августа того же года дело приостановили из-за розыска Мамытбек.

Спустя год, 25 октября 2021 года, милиция задержала Мамытбек, когда она прибыла в Кыргызстан. Ее водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Расследование по делу продолжается.