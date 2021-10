Президент Садыр Жапаров 26 октября подписал указ и вернул в состав кабинета министров Министерство цифрового развития. В документе говорится, что сделано это «в целях разработки и реализации госполитики в сфере цифровизации и электронного управления». Исполняющим обязанности министра цифрового развития глава государства назначил Дастана Догоева, который уже занимал этот пост до изменения состава кабмина. Дастан Догоев. Фото / КНИА «Кабар» Его кандидатуру президент внёс на согласование парламента, чтобы утвердить на должность главы минцифры. Структура кабмина 13 октября депутаты парламента утвердили новый состав и структуру кабмина, который предложил президент. Кабмин возглавил прежний министр экономики и финансов Акылбек Жапаров. Рассказывая о своей программе Жапаров в парламенте говорил о необходимости цифровизации в стране, особенно в экономике. Но в структуре нового кабмина не было ни одного ведомства, в названии которого был бы хоть какой-то намек на то, что оно будет заниматься цифровизацией. Теперь Садыр Жапаров вернул на пост главы минцифры Догоева. Карьера Догоева Дастан Догоев занимает видные должности на госслужбе уже при трех президентах — Алмазбеке Атамбаеве, Сооронбае Жээнбекове и Садыре Жапарове. В июне 2017 года при правлении Алмазбека Атамбаева 30-летнего Догоева назначили главой ГРС. Он сменил на посту Таирбека Сарпашева, на которого было возбуждено два уголовных дела. Тогда сообщалось, что Догоев получил образование в Кыргызстане и Великобритании, после чего работал в Германском обществе технического сотрудничества и Министерстве финансов, а также в ГРС. Дастан Догоев и бывший президент Алмазбек Атамбаев В феврале 2018 года он подал в отставку — а руководящую должность заняла бывшая глава ГРС Алина Шаикова. Хотя Догоев занимал должность главы ГРС меньше года, за это время госслужба была задействована в скандале — на одном из правительственных серверов содержался негосударственный сайт, созданный для попытки влияния на президентские выборы. Тогда расследователи «Клоопа» выяснили, что на одном из правительственных серверов содержался негосударственный сайт samara.kg. Он предположительно был связан с президентской кампанией кандидата Сооронбая Жээнбекова, который в итоге победил на выборах. Через samara.kg можно было получить доступ к персональным данным граждан страны. Догоев был ключевым чиновником в этой истории — несмотря на доказательства со стороны журналистов и показания работников штаба кандидата, он отрицал наличие «Самары» в инфраструктуре правительственных серверов и ее связь с Жээнбековым. ГРС провел внутреннее расследование менее чем за 48 часов и заявил, что сайт samara.kg никогда на их сервере не содержался. В июне 2018 года Догоев был назначен советником президента Жээнбекова на общественных началах. В начале мая 2019 года Дастан Догоев в ранге советника президента был допрошен ГКНБ. Догоева допросили в качестве свидетеля по делу о закупке биометрических загранпаспортов. Он как раз возглавлял ГРС, когда разрабатывались требования для создания электронных загранпаспортов. В конце мая того же года президент Догоева предложили поставить на должность главы Госкомсвязи — и он возглавил службу. А в июне 2020 года Догоев покинул руководящую должность. Причиной отставки он назвал поступление в старейший вуз США — Гарвард. Тогда сообщали, что Дастан Догоев поступил на годичную программу магистратуры Гарвардского института госуправления имени Джона Ф. Кеннеди на грантовой основе. 20 мая его назначили министром цифрового развития, но 13 октября президент освободил его от занимаемой должности.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!