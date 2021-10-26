По факту массового отравления в сети кафе «Империя пиццы» администрациям филиалов выписаны пять протоколов о штрафов на общую сумму в 30 500 сомов. Об этом 26 октября сообщила на пресс-конференции санитарный врач Центра госсанэпиднадзора Бишкека Кундуз Есенгулова.

По её словам, все 16 филиалов «Империя пиццы» закрыты до выяснения обстоятельств и получения окончательных результатов анализов.

Она сообщила, что госсанэпиднадзор после окончания эпидрасследования будет принимать меры согласно законодательству.

«Нами передана информация [об отравлении] в ГУВД и прокуратуру Бишкека. Дальше уже будут заниматься правоохранительные органы. Или могут возбудить уголовные дела, не знаем […] Мы [госсанэпиднадзор] будем принимать меры на своём уровне», — сказала она.

Она напомнила, что по факту массового отравления около 180 человек в ресторане «Ала-Тоо» в 2018 году ГУВД Бишкека тоже занималось уголовным делом.

Тогда правоохранители возбудили дело по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и «Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Массовое отравление

Массовое отравление произошло в разных филиалах кафе «Империя пиццы». С 23 октября в инфекционное отделение Железнодорожной больницы в Бишкеке стали обращаться граждане с признаками пищевого отравления.

В минздраве 24 октября сообщили, что 12 человек отравились после употребления роллов в «Империя пиццы». Утром 25 октября число отравившихся увеличилось до 85 затем достигло 118 человек.

По данным ведомства на 11:00 26 октября, число пострадавших в результате массового отравления достигло 179 человек, из которых 18 — дети.

В минздраве сообщили, что сейчас в больнице лечатся 50 пострадавших от отравления

После массового отравления госсанэпиднадзор с 25 октября решил временно закрыть все филиалы сети кафе «Империя пиццы» для проведения эпидрасследования.

Кроме этого, минздрав сообщил, что власти сняли временный запрет на проверки точек общепита, который ввели в 2018 году. Теперь сотрудники Центров госсанэпиднадзора проведут проверки в общепитах по всей стране.