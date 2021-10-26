Пресс-служба министерства образования дала официальный комментарий по «ошибке» на доске в новой школе, которую накануне посетил президент Садыр Жапаров.

В ведомстве пояснили, что это была специально запланированная педагогическая ситуация.

«Учащиеся на уроке делали звуко-буквенный анализ слов “мак” и “мяч”. Дети сами должны были найти ошибку в слове. Это игра “Найди ошибку”», — отметили в минобразования.

Кроме этого, в министерстве заявили, что «осуждение молодого учителя со стороны журналистов и социальных сетей, не разобравшись в сути вопроса, явно не добавит привлекательности профессии учителя».

Что случилось?

Президент Садыр Жапаров 25 октября принял участие в торжественной церемонии открытия школы в селе Мыкан Чуйской области и посетил урок начальных классов.

Пресс-служба президента опубликовала фотографии с того дня. На одной из них пользователи сети заметили «ошибку» в слове «мяч» — вместо буквы «ч» была буква «к».

Садыр Жапаров в школе в селе Мыкан. Фото: Пресс-служба администрации президента.

Что еще не добавит привлекательности профессии учителя?

Например, низкие зарплаты. В апреле 2020 года учителя кыргызского языка в детсадах пожаловались на то, что их и без того невысокие зарплаты сократили на половину. Они сообщили, что теперь учителя получают от 1400 сомов до 4300 сомов в зависимости от стажа работы.

«Не для того мы учились и посвятили свою жизнь воспитанию детей и сохранению кыргызского языка, чтобы нищенствовать. В системе дошкольного образования и так большая проблема с профессиональными кадрами, а при такой зарплате многие учительницы готовы оставить свое любимое дело и искать себя в другом деле. Семью-то кормить надо!» — писали учителя.

Тогда редакция «Клоопа» обратилась за комментарием в минобразования. Однако в то время в министерстве явно не спешили с ответом. Это же не мячи пинать.

Читать еще: