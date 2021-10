Рассказ является полностью вымышленным. Написан в рамках проекта «Жаштар тандайт», который реализует IDEA Центральная Азия Негативное воздействие метеорита, упавшего два месяца назад в селе Чок-Тал на Иссык-Куле, стало усиливаться. На яблоках стали появляться черно-бурые пятна, а самочувствие местных жителей стало ухудшаться — дядя Азамата стал болеть и слег в постель. Сельчане замечают изменения, которые происходят не в лучшую сторону, и это их беспокоит. В село въехал кортеж с громкой неуместной музыкой, что вызвало у местных жителей негодование. Азамата заинтересовало происходящее на улице и он пошел в сторону, откуда доносилась музыка…

Музыка, пробиваясь сквозь заросли яблок, заставляет дребезжать стекла в окнах. Азамат внимательно прислушался к ней и ему начало казаться, что играет гимн. Оказалось, что к берегу озера в ряд едут черные машины с флагами на капотах, от которых и исходит шум. Тетя Азамата взмолилась своей сестре Динаре: — Пойдите со мной. Не думала, что его состояние так быстро ухудшится. — Я пойду посмотрю, вы будьте дома. Н дай бог, что-нибудь заразное! — Динара взяла сумку с лекарствами и в сопровождении сестры вышла на улицу. Оставшийся дома Азамат подумал, что «приехали народные избранники, чтобы «решить их проблему» — вместе с отцом он вышел на улицу и направился к источнику музыки. На пляже стояла толпа, а рядом с ней из машины вышли неизвестные люди в черных костюмах. Один из них стал представлять прихожан — это были депутаты от известной партии «Кызыл жер» Алым Каражанов и Бектен Сатылганов. Когда Азамат увидел их, в его глазах погасла надежда. — Уважаемые жители села Чок-Тал, мы рады встрече с вами. Мы, представители партии «Кызыл жер», знаем проблемы каждого сельского жителя, — сказал один из них. Народные избранники начали фотографироваться на фоне места, куда упал метеорит. Затем они приступили к своей речи, построенной из информацию от различных СМИ. — Упал метеорит, мы хотим отправить ученых и все исследовать. Возможно, это будет ценной находкой. Мы, депутаты, которые сейчас здесь находимся, всегда думали об интересах народа. Мы и впредь будем бегать ради вас. Хочу заверить, завтра я поеду в город и возьму исследовательские работы под свой личный контроль!, — заявил один из депутатов Каражанов. Пока на пляже гудели речи, Динара находилась дома у сестры Сабиры, возле ее мужа. Пульс, который раньше бился как положено, сейчас как-будто стал замедляться. Сабира увидела волнение в лице Динары и ее охватили страшные мысли о возможности худшего исхода. Дома у Сабиры была очень напряженная обстановка, а на пляже в это время депутаты после пламенной речи раздавали местным жителям листовки, на которых красовались логотипы и лозунги: «Кызыл жер —ваш надежный представитель!». У местных жителей в толпе назревали вопросы, которые они хотели озвучить. Но депутаты проигнорировав их, сразу начали приглашать их на совместное фото. Среди толпы некоторые люди стали угощать гостей красными яблоками. Азамата охватило сомнение: «Кажется, эти яблоки привезли с других мест, — подумал он, — Похоже, что местные власти скрывают сложившуюся ситуацию в селе». Рядом с Азаматом стоял один из лидеров села, дядя Сабыр, у которого возникло возмущение. Он попытался задать свои вопросы, но его перебил один из аксакалов: «Попридержите язык», — грубо сказал он. Азамата удивило то, что депутаты Каражанов и Сатылганов не стали спрашивать о сложившейся который не понаслышке знал о местных проблемах, сказал: «Они снова взялись за свое…». Азамат не понял: «Что именно?», — спросил он у Сабыра байке. — Скоро будут выборы депутатов. Таким способом они хотят стать узнаваемыми. Ведь так жители других сел могут подумать, что они хорошие люди, стараются решить наши проблемы и думают о народе. — Но они ведь не стали слушать про нашу проблему. Почему они так поступили? Видимо, у них есть более важные дела? — Может, они собираются в соседнее село, раздавать листовки, — Сабыр байке указал на брошюру в руке, — они и в прошлом году были депутатами. Эти двое были избраны от двух разных партий, а затем объединились в коалицию большинства. Другими словами, партии, которые войдут в парламент, либо присоединяются к коалиции большинства, либо остаются в оппозиции, в зависимости от их политических взглядов. В этот момент депутаты, неустанно благодаря жителей, быстро сели в свои машины. Они сделали вид, что очень сильно торопятся, не выслушав вопросы сельчан. — Мой отец ничего не говорил о парламентских слияниях, в чем смысл? Будет ли так же после этих выборов? — Такое слияние нужно для обсуждения и принятия законов, потому что закон требует большинства голосов. Депутаты могут объединяться во фракции и парламентские группы. Фракция — это группа депутатов, избранных от одной политической партии. Чтобы принять какой-то закон, нужно большинство голосов от общего числа депутатов. А для закона об изменении Конституции или госграниц — две трети голосов. Фактически две трети из 90 депутатов равны 60 депутатам. — Оказывается, проблему не может решить один депутат. Для этого нужны сообщества или общества. Видимо, нужно избирать заинтересованных депутатов. — Правильно, если в парламенте большинство депутатов не будут защищать интересы народа, один человек не сможет ничего сделать. — Понятно. А как голосуют депутаты? Им можно голосовать друг за друга? — Нет, нельзя. Заседания считаются законными только при участии большинства депутатов. А каждый депутат самостоятельно принимает решение и голосует. — Значит депутаты голосуют всего один раз? — После того, как в парламенте собирается достаточное количество депутатов, закон рассматривается в трех чтениях, и только потом его можно принять. Четыре машины, в которые сели народные избранники, направились и растворились в дали в сторону городского центра Иссык-Кульской области, в двух часах езды от Чок-Тала. В это время Динара успела осмотреть затя и поняла, что без госпитализации не обойтись. Сабира отправилась искать машину, чтобы отвезти мужа в городскую больницу — в Чок-Тале обычно такси выезжали в город только утром и жители прибегали к автостопу. Стоя на трассе, тетя Азамата судорожно пыталась найти попутку с мыслями о своем муже. Мимо Сабиры проехали несколько машин, не заметив ее. За ними проехал еще один автомобиль — в ней одиноко сидел тучный и хмурый мужчина, который посмотрел на Сабиру с отвращением и удивлением. Но он также проехал мимо тети Азамата. После того, как толпа разошлась, Азамат спросил у Сабыра байке, как будут избираться депутаты. Заметив интерес Азамата, он достал из портфеля красную книгу и протянул ему: «Здесь ты можешь найти ответы на все свои вопросы, — Азамат взял книгу и с интересом посмотрел на нее. «Она действительно может ответить на все мои вопросы?», — подумал он… Продолжение читайте в следующем выпуске 2-ноября. Автор: Найзабек Мукамбектов Иллюстрация: Дарья Удалова

