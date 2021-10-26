Издание «Азаттык» 26 октября сообщило, что депутат Канат Исаев покинул должность лидера партии «Кыргызстан».

Решение было принято на съезде партии. По данным «Азаттыка», новым лидером «Кыргызстана» стал вице-президент «Аю Холдинга» Нурлан Абдыразаков. При этом сам Исаев никак не прокомментировал свой уход.

Кто такой Канат Исаев

Канат Исаев был лидером партии «Кыргызстан» с 2015 года. До этого в с 2008 по 2010 годы он был мэром города Токмок. Затем в 2010 году он стал депутатом Жогорку Кенеша.

На парламентских выборах 2020 года Исаев и его партия «Кыргызстан» запомнились громким скандалом с опозданием с подачей документов в Центральную избирательную комиссию. Однако в итоге ЦИК все же приняла документы от партии и ее зарегистрировали на выборы.

На ближайшие парламентские выборы Канат Исаев выдвигается в качестве одномандатника по Чуй-Кеминскому избирательному округу.

Выборы в Жогорку Кенеш

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов, согласно новой Конституции. Из них только 18 мест достанется женщинам. Сами депутаты будут избираться по сроком на пять лет.

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, а 36 нардепов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.