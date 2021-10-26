Популярный мексиканский блогер-путешественник Луис Артуро Вильяр Судек опубликовал новый выпуск, снятый в Кыргызстане.

В нем он рассказал немного об истории страны, культуре, религии и людях.

Канал Луиса на YouTube называется Luisito Comunicа. Он насчитывает более 37 млн подписчиков.

Видео: Luisito Comunicа.

Он также популярен и в инстаграме, где делится кадрами из своих путешествий и личной жизни. На этой платформе за блогером следят 29,4 млн человек.

Луис в выпуске про Кыргызстан отметил, что Бишкек более европейский по сравнению с Ташкентом и Душанбе. А в Узбекистане и Таджикистане сильнее чувствуется влияние арабской культуры. Он назвал Кыргызстан страной гор в Центральной Азии.

«Я путешествовал по стране, о которой ничего не знал, и в первый день даже готовил с местными жителями. Крутые люди везде», — написал он в инстаграме.

Ранее Кыргызстан посетило популярное телешоу о путешествиях «Орел и Решка». Они рассказали об Иссык-Куле и Оше.

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