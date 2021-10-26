Число обратившихся за медицинской помощью в больницы с пищевым отравлением после посещения сети кафе «Империя пиццы», по данным на 11:00, достигло 179 человек, из которых 18 — дети. Об этом 26 октября сообщил минздрав.

Случаи отравления выявлены не только в Бишкеке, но и в Чуйской области.

По данным ведомства, сейчас в больнице лечатся 50 пострадавших от отравления. Из них 12 детей получают лечение в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи.

«Состояние врачами оценивается как стабильное. Остальные пострадавшие после оказания медпомощи отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства», — сообщили в минздраве.

На брифинге в пресс-центре Sputnik 26 октября санитарный врач Центра госсанэпиднадзора Бишкека Кундуз Есенгулова сообщила, что состояние отравившихся, которых пришлось госпитализировать, сейчас средней тяжести.

По её словам, неделю назад уже были случаи отравления в «Империи пиццы». Она сообщила, что тогда клиенты отравились в филиале сети в торговом центре Asia Mall.

«Там тоже двое отравились. Тоже ели суши-роллы. Они обратились в Железнодорожную больницу, отравление было легким, поэтому они получали лечение на дому», — рассказала она.

При этом, по её словам, тогда случай не посчитали массовым отравлением, потому что пострадавших было менее 5 человек.

Массовое отравление

Массовое отравление произошло в разных филиалах кафе «Империя пиццы». С 23 октября в инфекционное отделение Железнодорожной больницы в Бишкеке стали обращаться граждане с признаками пищевого отравления.

В минздраве 24 октября сообщили, что 12 человек отравились после употребления роллов в «Империя пиццы». Утром 25 октября число отравившихся увеличилось до 85. Уже днём того же дня отравившихся стало 118 человек.

После этого госсанэпиднадзор с 25 октября решил временно закрыть все филиалы сети кафе «Империя пиццы» для проведения эпидрасследования.

Кроме этого, минздрав сообщил, что власти сняли временный запрет на проверки точек общепита, который ввели в 2018 году. Теперь сотрудники Центров госсанэпиднадзора проведут проверки в общепитах по всей стране.