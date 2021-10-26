Госсекретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов 26 октября рассказал об основных постулатах Концепции государственной политики страны в религиозной сфере на 2021-2026 годы. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

Касмамбетов, так же как и президент Садыр Жапаров, заявил о необходимости введения в школах уроков религиоведения.

Суйунбек Касмамбетов на презентации Концепции. Фото: Пресс-служба администрации президента. Суйунбек Касмамбетов на презентации Концепции. Фото: Пресс-служба администрации президента.

Он напомнил слова главы государства на 76-й сессии Генеральной Ассамблее ООН 21 сентября о том, что Кыргызстан не свернет с демократического пути, и добавил, что свобода вероисповедания гарантирована Конституцией страны.

«Результативность реализации Концепции будет определяться созданием одинаковых условий для всех конфессий. Ни одна религия не будет ущемляться — это четко прописано в Конституции», — заявил госсекретарь.

Жапаров 2 октября подписал Указ «О Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на период 2021-2026 годы».

В пресс-службе президента уверяют, что этот указ нужен для обеспечения единства народа, межкультурного и межрелигиозного согласия, а также для укрепления светских основ государства.

Президент уже поручил министерству образования ввести урок религиоведения в школах. По его словам, «из-за недостатка религиозных знаний окончивших 11 класс детей легко вербуют в Сирию».

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