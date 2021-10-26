Пресс-служба Гостаможенной службы сообщила журналисту «Клоопа», что глава ведомства Самат Исабеков 26 октября ушел в отставку.

Вместе с Исабековым свои должности покинули и его заместители — Кыялбек Мукашев и Кубаныч Шатемиров.

По информации пресс-службы, все трое ушли в отставку «в связи с переходом на другую работу».

Новым главой Гостаможни назначили Адилета Кубанычбекова. В открытых источниках о нем мало информации. Согласно базе данных Министерства юстиции Кубанычбеков является главой компании «Индустриальный парк «Silk Way», которая занимается оптовой торговлей.

Адилет Кубанычбеков на закладке капсулы под строительство индустриально-логистического парка «Silk Way». Фото: Пресс-служба кабмина.

Он также упоминается в сообщении кабинета министров от 2018 года. Тогда эта компания закладывала капсулу под строительство индустриально-логистического парка «Silk Way» в Аламудунском районе Чуйской области.

Также известно, что на место Мукашева и Шатемирова назначили Эрика Ирискулбекова и Азамата Абдыкалыкова.

Ирискулбеков является юристом и бывшим членом ЦИК. Об Абдыкалыкове информации в открытых источниках нет.

Самата Исабекова назначили главой Гостаможни в июне 2021 года. Он фигурировал в совместном расследовании «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP про отмывание денег из Кыргызстана.

Он рассказал, как таможенная служба коррупционным путем получает тысячи долларов за то, что закрывает глаза на то, как из страны вывозят миллионы.