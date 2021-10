МИД совместно с Генконсульством Кыргызстана в Алматы проведёт переговоры с супругом Алины Батуровой. Ранее в соцсетях появилась обращение женщины, в котором утверждается, что мужчина не даёт тяжелобольной кыргызстанке увидеться со своей пятилетней дочерью. В МИДе сообщили, что этот вопрос находится на особом контроле ведомства. Там добавили, что уточняют все обстоятельства ситуации. Последнее желание Обращение Батуровой появилось в соцсетях 24 октября. В нем говорится, что у 32-летней женщины карцинома молочной железы IV стадии, обширные метастазы в головном мозгу, печени и легких. Также отмечается, что кыргызстанка находится на паллиативном лечении и принимает морфин каждые четыре часа. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Помогите увидеть дочь🙏🏻 (@alina_baturova_pomosh) По словам Батуровой, она болеет уже 3 года. В её обращении говорится, что она не виделась со своей дочкой больше года. «Ее супруг находится в селе Кордай [Казахстан] и не даёт увидеться с дочерью, не навещает и не помогает больной супруге. Все эти годы она самостоятельно боролась с раком при поддержке своих родителей в Бишкеке. Сейчас Алине осталось мало времени и у нее есть желание увидеть свою дочь, обнять ее», — говорится в обращении. По словам представителей Батуровой, все попытки уговорить супруга женщины привезти дочь к маме «хотя бы на один день» оказались тщетны. «Он не желает видеть тяжелобольную супругу, не хочет иметь ничего общего, так как она уже непригодна. Куратор онкологического центра неоднократно обращалась лично к ее супругу, он в оскорбительной форме отказывает и откровенно желает ей смерти. Переговоры с его матерью тоже не принесли успеха», — говорится в обращении. Представители Батуровой обратились к родственникам мужчины, чтобы те «достучались» до него и «помогли исполнить последнее желание» тяжёлой больной женщины.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!