Пресс-служба президента 26 октября сообщила, что Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Таалайбека Апенова с должности секретаря Комиссии по помилованию. Ранее 18 октября сотрудники Госкомитета национальной безопасности задержали Апенова по факту вымогательства и получения взятки. В ГКНБ отметили, что установили в органах государственной власти «налаженную коррупционную схему при процедуре составления и утверждения списка лиц, подлежащих помилованию и досрочному освобождению из мест лишения свободы». По данным ведомства, задержанный «злоупотребляя своим должностным положением, вымогал 170 тысяч сомов от гражданина С.Н. для положительного решения вопроса и включения осужденного в список лиц, подлежащих помилованию». Апенова задержали с поличным при получении 170 тысяч сомов. Позже президент Садыр Жапаров прокомментировал задержание Апенова, назвав это «примером борьбы с коррупцией».

