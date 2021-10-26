Госсанэпиднадзор издал план проверок точек общепита на 4-ый квартал этого года и после одобрения минэкономики начнёт их. Об этом 26 октября сообщила в пресс-центре Sputnik санитарный врач Центра госсанэпиднадзора Бишкека Кундуз Есенгулова.

По её словам, уже в течении трёх лет ведомство не осуществляло плановых проверок точек общепита из-за моратория, который ввели в 2018 году.

«Ветеринарная служба, фитосанитарная служба и наша санитарная служба теперь будут проводить плановые проверки. Но этот вопрос на согласовании в Минэкономики […] начнем после разрешения Минэкономики», — сказала Есенгулова.

Она отметила, что при плановых проверках госсанэпиднадзор будет проверять «всё от “а” до “я”».

«К примеру, технологическое изготовление продукта, хранение продукции, санитарные нормы, соблюдение гигиены, медосмотр и так далее», — отметила Есенгулова.

По её словам, зачастую все точки общепита проверяются один раз в год, но в зависимости от степени риска могут проверяться чаще.

«Первая группа риска проверяется 2 раза в год, вторая и третья – 1 раз. Но некоторые производственные объекты проверяются 1 раз в 2-3 года, все зависит от вида производимой продукции», — сообщила санврач.

Есенгулова сообщила, что проверять будут все точки общепитов, которые выпускают, готовят продукцию, обслуживают клиентов.

«Все рынки, связанные с продуктами питания, — Ошский, Орто-Сайский, Аламединский, и все мини-рынки в городе. Также проверке подлежат магазины, супермаркеты, торговые павильоны, все места, где продаются продукты. Кроме того, проверки пройдут в точках, которые выпускают пищевую продукцию: колбасные, хлебобулочные изделия. Производственники тоже подпадают», — сказала она.

Санврач добавила, что раньше госсанэпиднадзор по закону уведомлял о своей проверке за 10 дней и это давало возможность для подготовки.

«Мы поняли, что так нельзя, проверки должны быть внезапными, и норму об уведомлениях убрали», — заявила она.

Ранее из-за массового отравления в сети кафе «Империя пиццы» власти сняли временный запрет на проверки точек общепита, который ввели в 2018 году. В минздраве сообщили, что теперь сотрудники Центров госсанэпиднадзора проведут проверки в общепитах по всей стране.

По данным ведомства на 11:00 26 октября, число пострадавших в результате массового отравления достигло 179 человек, из которых 18 — дети.

В минздраве сообщили, что сейчас в больнице лечатся 50 пострадавших от отравления. Из них 12 детей получают лечение в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи.