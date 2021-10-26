В октября 2020 года после парламентских выборов в ночь с 5 на 6 октября был разгромлен Белый дом. Вместе с многочисленными бумажными документами был уничтожен и сервер Жогорку Кенеша, где хранились законопроекты депутатов.

Спустя год этот раздел все еще недоступен и выглядит так:

Ошибка при заходе в раздел «Законопроекты» на сайте Жогорку Кенеша

Журналисты «Клоопа» решили узнать в парламенте, когда раздел восстановят и он станет доступен. Так как законопроекты, предлагаемые депутатами, имеют важный общественный интерес.

В IT-отделе, отвечающем за сайт Жогорку Кенеша, журналисту «Клоопа» сообщили, что работа по восстановлению все еще продолжается.

«Раздел “Законопроекты” пока не будет работать, потому что он был связан с системой электронного документооборота. База данных была там, а после [октябрьских] событий все было разгромлено и пока еще не успели восстановить», — сообщил в отделе.

Они добавили, что «пытаются восстановить» этот раздел к новому созыву парламента, однако «это все не так просто». Новый созыв должны избрать уже 28 ноября.