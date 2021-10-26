Этой осенью пройдут выборы в Жогорку Кенеш. 28 ноября мы с вами будем выбирать депутатов в парламент. Это будут пятые выборы, на которых наблюдает «Клооп». На одних только апрельских выборах мы зафиксировали более 840 нарушений. Мы, как и прежде, не верим, что выборы пройдут честно, но вместе мы сможем сделать их честнее.

Именно поэтому мы набираем в команду 1500 наблюдателей, которые будут следить за честностью и прозрачностью голосования по всему Кыргызстану.

С момента открытия регистрации уже более 2500 человек зарегистрировались для наблюдения на предстоящих выборах. В Бишкеке больше всего — 1114.

Мы очень хотим наблюдать за выборами в каждом регионе Кыргызстана. Но для этого нам не хватает наблюдателей практически во всех регионах, кроме Бишкека.

Если вы или ваши знакомые живете в регионах и хотите стать наблюдателем, то мы ждем вас! Проходите регистрацию по ссылке в конце этой статьи.

Дедлайн регистрации — 3 ноября 18:00.

Кто может быть наблюдателем?

Наблюдателем может стать любой гражданин Кыргызстана старше 18 лет. Язык общения, место жительства и взгляды на жизнь не важны. Есть лишь некоторые ограничения.

Вы не можете быть наблюдателем, если вы:

депутат любого уровня;

кандидат в депутаты Жогорку Кенеша;

занимаете руководящую должность на государственной службе;

член избирательной комиссии;

представитель или наблюдатель кандидата/партии;

судья, прокурор, военнослужащий или работник любых правоохранительных органов;

Одним словом, если вы не работаете на государство, не представляете политическую партию, не служите в армии и не собираетесь избираться в Жогорку Кенеш, то вы тот, кого мы ищем! Смело заполняйте анкету.