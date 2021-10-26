Этой осенью пройдут выборы в Жогорку Кенеш. 28 ноября мы с вами будем выбирать депутатов в парламент. Это будут пятые выборы, на которых наблюдает «Клооп». На одних только апрельских выборах мы зафиксировали более 840 нарушений. Мы, как и прежде, не верим, что выборы пройдут честно, но вместе мы сможем сделать их честнее.
Именно поэтому мы набираем в команду 1500 наблюдателей, которые будут следить за честностью и прозрачностью голосования по всему Кыргызстану.
С момента открытия регистрации уже более 2500 человек зарегистрировались для наблюдения на предстоящих выборах. В Бишкеке больше всего — 1114.
Мы очень хотим наблюдать за выборами в каждом регионе Кыргызстана. Но для этого нам не хватает наблюдателей практически во всех регионах, кроме Бишкека.
Если вы или ваши знакомые живете в регионах и хотите стать наблюдателем, то мы ждем вас! Проходите регистрацию по ссылке в конце этой статьи.
Дедлайн регистрации — 3 ноября 18:00.
Кто может быть наблюдателем?
Наблюдателем может стать любой гражданин Кыргызстана старше 18 лет. Язык общения, место жительства и взгляды на жизнь не важны. Есть лишь некоторые ограничения.
Вы не можете быть наблюдателем, если вы:
- депутат любого уровня;
- кандидат в депутаты Жогорку Кенеша;
- занимаете руководящую должность на государственной службе;
- член избирательной комиссии;
- представитель или наблюдатель кандидата/партии;
- судья, прокурор, военнослужащий или работник любых правоохранительных органов;
Одним словом, если вы не работаете на государство, не представляете политическую партию, не служите в армии и не собираетесь избираться в Жогорку Кенеш, то вы тот, кого мы ищем! Смело заполняйте анкету.
Что нужно будет делать?
Задача наблюдателя — следить за всем, что может повлиять на выборы, начиная от предвыборной агитации и заканчивая проверкой итоговых протоколов.
27-28 ноября, в дни выездного и основного голосования, вы должны находиться на избирательном участке и следить за всеми нарушениями с 7 утра до глубокой ночи, пока не получите в руки копию протокола — документа, удостоверяющего результаты выборов.
Меня научат?
Конечно! Наши специалисты по праву, журналисты и видеографы научат вас распознавать нарушения, фиксировать их на камеру, составлять акты и жалобы.
Все незаконное, что вы заметите в день выборов, будет тут же опубликовано на сайте «Клоопа» — нарушения увидит огромная аудитория.
Все, что вам нужно — иметь стабильный интернет, смартфон и несколько часов свободного времени в день.
В конце обучения будет проведен тест. Это нужно, чтобы проверить, успешно ли вы усвоили пройденные тренинги. По итогам теста мы отберем 1500 наблюдателей.
А где я буду работать?
Вы можете выбрать любой избирательный участок в своем районе, городе или селе. Или в другом населенном пункте, если вы по каким-то причинам не хотите наблюдать за тем, как идут выборы, на участке у дома. Мы не ставим никаких ограничений, но добираться до места работы в день выборов вам придется самостоятельно.
А если мне будут угрожать?
Если во время работы наблюдателем вы столкнетесь с какой-либо агрессией или давлением, мы окажем всю требующуюся помощь — от срочной юридической консультации (по телефону или очно) до экстренной эвакуации.
Будет ли эта работа оплачиваться?
Да, будет. Мы считаем, что любой честный труд должен быть оплачен.
Мы платим 6000 сомов за два дня наблюдения или 5000 сомов за один день наблюдения, деньги перечисляются через банк на паспортные данные наблюдателя.
Должны предупредить, в нашу систему встроена защита от мошенников: прогулять работу в день выборов и получить деньги не получится.
Хотите стать нашим наблюдателем? Заполняйте анкету ниже:
https://kloopmedia.github.io/GigaTurnipTaskView/#/
Вступайте в группу наблюдателей в телеграм:
https://t.me/joinchat/Z6HAqYoJ60czZTdi
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Авторы текста: Айгерим Казыбаева, Бекмырза Исаков