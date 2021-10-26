Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 658 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 112 человек.

  • Бишкек — 43;
  • Чуйская область — 42;
  • Ошская область — 2;
  • Таласская область — 3;
  • Иссык-Кульская область — 11;
  • Джалал-Абадская область — 7;
  • Баткенская область — 4.

В Оше и Нарынской области новых случаев заражения COVID-19 не выявлено.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 180 741 случай заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 99 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 175 196 человек.

По данным штаба, на 26 октября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 680 пациентов. Еще 687 человек лечатся амбулаторно.

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