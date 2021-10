Пресс-служба администрации президента сообщила, что 25 октября в национальной филармонии состоялось торжественное мероприятие в честь 110-летия государственного и общественного деятеля Исхака Раззакова. Президент Садыр Жапаров произнес там речь. А в числе зрителей был и экс-глава государства Сооронбай Жээнбеков. Два президента Кыргызстана — экс и действующий — сидели в первом ряду. Жээнбеков и Жапаров в филармонии. Фото: Пресс-служба администрации президента. Жээнбеков и Жапаров в филармонии. Фото: Пресс-служба администрации президента. Также в СМИ опубликовали видео, где Жапаров и Жээнбеков слушают рассказ об Исхаке Разаккове. Накануне Жапаров на своей пресс-конференции по итогам года работы заявил, что Жээнбеков решил оставить пост, так как этого хотел народ. Он также отметил, что не собирается оспаривать статус экс-президента. «Это большая политика». Жапаров рассказал об отношениях с Атамбаевым и Жээнбековым Отставка Жээнбекова Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября 2020 года. Тогда парламент утвердил освобожденного из колонии в ходе беспорядков Садыра Жапарова на должность премьер-министра. Массовые беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября, после парламентских выборов, которые прошли с многочисленными нарушениями. Жээнбеков заявлял, что готов покинуть пост главы государства после повторных парламентских выборов. Но сторонники Жапарова потребовали его немедленной отставки и Жээнбеков выполнил это требование. Он получил статус экс-президента и содержание от государства в соответствии с этим статусом. Вместе президенты уже появлялись на публике, но так близко не коммуницировали. Впервые после отставки Жээнбеков появился на публике 7 ноября. Тогда Жапаров, Жээнбеков и Роза Отунбаева посетили Национально-историко мемориальный комплекс «Ата-Бейит» в честь дня истории и памяти предков. По теме: Пожизненная госохрана, лечение и пенсия. Какие ещё привилегии есть у Жээнбекова в статусе экс-президента?

