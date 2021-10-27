Новым ответственным секретарем Комиссии по помилованию администрации президента назначен Анарбек Калматов. До этого он занимал должность полномочного представителя президента в парламенте.

Анарбек Калматов.

Информацию об этом подтвердили в пресс-служба администрации президента.

До Калматова пост секретаря занимал Таалайбек Апенов. 18 октября сотрудники Госкомитета национальной безопасности задержали Апенова по факту вымогательства и получения взятки.

Задержание Таалайбека Апенова. фото: Пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, задержанный «злоупотребляя своим должностным положением, вымогал 170 тысяч сомов от гражданина С.Н. для положительного решения вопроса и включения осужденного в список лиц, подлежащих помилованию». Апенова задержали с поличным.

Позже президент Садыр Жапаров прокомментировал задержание Апенова, назвав это «примером борьбы с коррупцией» и уволил его.

Кто такой Калматов?

57-летний Анарбек Калматов получил образование правоведа и почти всю жизнь трудился в органах прокуратуры. В 2009 году он подал в отставку из прокуратуры города Бишкек после обвинений в пособничестве родственникам жены в получении муниципальных участков.

Однако уже в следующем году он был избран депутатом парламента от партии «Ар-Намыс», позже его назначили зампредседателя Комитета по правопорядку, законности и борьбе с коррупцией.

Калматов выдвигал свою кандидатуру на выборах президента в 2011 году, и даже попал в окончательный список из 16 кандидатов — изначально заявку подавали более 80 человек.

В своей предвыборной кампании Калматов обещал упростить налоговую систему для привлечения инвесторов и отменить один из видов налогов из-за их схожести: НДС или налог с продаж.

Во время предвыборной гонки Калматов заявил, что бывший тогда премьер-министром Алмазбек Атамбаев использует админресурс. По его словам, бывший мэр Бишкека Иса Омуркулов угрожал акимам четырех районов увольнением, если в их районах не наберется достаточно голосов за Атамбаева.

Известно, что после сдачи мандата депутата в 2015 году Калматов был общественным помощником Асылбека Жээнбекова до мая 2018 года. В марте 2020 года его назначили ответственным секретарем Комиссии по вопросам помилования при Сооронбае Жээнбекове.

В ноябре 2020 года Калматов был назначен полномочным представителем главы государства в парламенте.