Экс-глава пресс-службы правительства Чынгыз Эсенгулов назначен заместителем министра культуры. Информацию об этом подтвердили в минкультуры. Чынгыз Эсенгул уулу. По их данным, 27 октября начальник управления администрации президента Алмаз Исанов представил Эсенгул уулу коллективу. Новый замминистра культуры по образованию оказался бухгалтером, но свою карьеру он построил в журналистике. С 2009 по 2011 год он работал выпускающим редактором в КТРК и в то же время занимал должность пресс-секретаря министерства транспорта и коммуникаций. Эсенгул уулу стал пресс-секретарем премьер-министра в мае 2016 года. Тогда должность главы правительства занимал Сооронбай Жээнбеков. Через год Эсенгул уулу возглавил информотдел аппарата правительства. Накануне сменился министр культуры. 12 октября президент Садыр Жапаров освободил Кайрата Иманалиева с этой должности, и назначил Азамата Жаманкулова.

