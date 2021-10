Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности сообщила, что 26 октября задержали действующего замглавы минсельхоза Марсбека уулу Иличаэкс-замглаву ведомства Амангелди Исаева. По версии следствия, задержанные были в сговоре с несколькими компаниями и в течение нескольких лет создавали барьеры для вывоза продукции за пределы страны. В ГКНБ отметили, что задержание прошло по борьбе с коррупцией при доставке грузов в страны ЕАЭС. «В ходе следствия получены неопровержимые доказательства причастности к указанным фактам действующего и бывшего заместителей министра сельского хозяйства», — сообщили в Госкомитете. После задержания бывшего и действующего чиновников водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Расследование по делу продолжается. Ранее по этому делу ГКНБ уже задержал бизнесмена Эркинбека Салымбекова. Его задержали в рамках расследования по трансграничной организованной преступной группе в сфере экспорта сельхозпродукции. В ГКНБ отметили, что группа компаний создавала барьеры для вывоза сельхозпродукции за пределы страны. Его водворили в СИЗО ГКНБ до 6 декабря 2021 года.

