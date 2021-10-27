На мужчину, который избил супругу в торговом центре «Таш-Рабат» в Бишкеке, завели досудебное производство по статье «Хулиганство». Об этом 27 октября сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По данным милиции, 25 октября в интернете опубликовали видео из торгового центра, на котором видно, что мужчина напал на женщину. Увидев его, на место незамедлительно выехали милиционеры.

Видео нападения появилось на сайте reporter.kg примерно в 18:30. Издание сообщало, что мужчину оттащили от женщины и выгнали на улицу из торгового центра, и пострадавшая не может выйти и ждёт родителей.

«Мы предложили вызвать милицию, но она боится. Говорит, что хочет уйти от него, он ее преследует», — сообщало издание.

В РУВД сообщили, что по приезду милиционеров «участники конфликта ушли в неизвестном направлении». Позже в милицию с письменным заявлением и просьбой принять меры в отношении супруга обратилась Ж.А. 2002 года рождения.

«В части полученных телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана соответствующая юридическая оценка. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района», — говорится в сообщении РУВД.

В милиции добавили, что личность мужчины уже установили — им оказался Т.А. 1994 года рождения. Его доставили в следственную службу Октябрьского РУВД.