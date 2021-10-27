Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области 27 октября сообщила, что в городе Каракол в одной из квартир нашли тело женщины.

Подозреваемый. Фото: Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области

На месте происшествия милиция установила, что погибшей оказалась 42-летняя местная жительница. При осмотре на теле женщины нашли «подозрительные следы виде кровоподтеков».

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, причинившее по неосторожности смерть человека» и назначили экспертизу.

Во время следствия милиция задержала подозреваемого. Им оказался гражданский муж погибшей, 34-летний уроженец Ак-Суйского района. По решению Каракольского горсуда мужчину заключили под стражу на два месяца. Следствие по делу продолжается.