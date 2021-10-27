Эгон Шиле. Обнаженная, лежащая на животе. 1917

Оригинал материала опубликован на Заборона Медиа

Как показывают масштабные исследования, 78% взрослых людей регулярно мастурбируют. Регулярность — понятие относительное и для каждого означает разное: кто-то это делает раз в месяц, а кто-то не удержится и дня. Стигматизация этой темы в обществе заставляет многих из нас замалчивать ее, а это, в свою очередь, иногда приводит к проблемам. Заборона разобралась, что такое зависимость от мастурбации, как ее выявить, почему она появляется и как с этим справиться.

Что такое зависимость от мастурбации?

Мастурбировать — нормально и даже полезно для здоровья: и если у вас нет постоянных отношений, и если они есть. Но иногда склонность к мастурбации может стать чрезмерной и навязчивой. Такое поведение вызывает зависимость от мастурбации.

Конечно, такая зависимость безопаснее, чем от еды, алкоголя, сигарет или наркотиков. Но и зависимость от мастурбации может негативно влиять на повседневность человека и серьезно ему мешать.

Зависимость от мастурбации не является диагностированным психическим расстройством. Иногда она может быть симптомом других заболеваний и состояний. Не существует точных критериев, по которым можно окончательно сказать, является ли это проблемой для вас — решаете только вы. Однако психотерапевт или сексолог могут задать вам конкретные вопросы, чтобы определиться, нужна ли вам терапия.

Эгон Шиле. Онанизм. Автопортрет. 1911

Если я мастурбирую каждый день — у меня зависимость?

Нет, совсем не факт. Регулярная мастурбация не обязательно означает, что у вас есть проблема. Следует бить тревогу, если:

Мастурбация отнимает много времени;

Ваша личная жизнь страдает от мастурбации;

Когда между обычными для вас занятиями и мастурбацией выбираете второе (например, не пойти на вечеринку, а остаться дома с определенной целью);

Вы мастурбируете в общественных местах или там, где бы ни хотели при других условиях (например, в общественной уборной или в туалете в гостях);

Вы мастурбируете, когда не возбуждены, и делаете это просто из-за какой-то тяги;

Вы всегда мастурбируете, чтобы справиться с негативными эмоциями;

Вы чувствуете вину или сожаление после или во время мастурбации;

Вы часто думаете о мастурбации.

Почему появляется эта зависимость?

Причин может быть множество: от биологической предрасположенности до ретравматизации насилия в прошлом. Вот некоторые из самых распространенных, среди которых вы можете найти и что-то, связанное с вами.

Часто мастурбацию используют люди с депрессивной и/или тревожной симптоматикой. Дело в том, что, когда мы получаем оргазм, в нашем организме выделяется целый «коктейль» из гормонов: адреналин, дофамин, окситоцин и пролактин. Такая смесь приносит нам удовольствие и эйфорию, что помогает справиться с негативными ощущениями. Однако это длится недолго, поэтому для повторения эффекта человеку надо мастурбировать еще и еще. В таком случае вы рискуете стать зависимыми.

Эгон Шиле. Акт обнаженной женщины. 1917

Таким же образом мастурбация действует на людей, которые пытаются справиться с какой-то важной утратой или тяжелой моральной травмой. Кратковременное ощущение эйфории помогает легче пережить травматический опыт и получить какие-то положительные эмоции. Но если этим злоупотреблять, возникнет зависимость.

Также вполне вероятно, что вы биологически предрасположены к такой зависимости. Исследования показывают, что у людей со склонностью к компульсивному сексуальному поведению определенные связи между некоторыми структурами мозга более тесны. Такая картина похожа на связи в мозге у тех людей, которые склонны к зависимости от наркотиков.

Иногда проблема может быть следствием неврологических изменений. Дисбаланс химических веществ мозга и некоторые неврологические заболевания, такие как болезнь Паркинсона, могут вызывать чрезмерное сексуальное влечение и компульсивное поведение.

Зависимость от мастурбации опасна?

Не то чтобы опасна, но может быть вредна. Во-первых, со временем у вас может снижаться сексуальное влечение к живым людям. Якобы и ощущения не те, и вообще зачем напрягаться, строить отношения, если можно просто прийти домой и получить оргазм под одеялом?

Эгон Шиле. На коленях с опущенной головой. 1915

Также вполне вероятно, что у человека, который слишком часто мастурбирует, снижается самооценка. В то же время такое увлечение может влиять и на другие области жизни — например, работу или отношения.

Что делать, если мне это мешает?

Если не можете справиться самостоятельно, следует обратиться за помощью к психотерапевту или сексологу. Самое простое, чем можно решить проблему, — разговорная терапия. Она поможет точнее выявить причину зависимости и будет работать напрямую с ней. На преодоление зависимости может уйти несколько месяцев, даже если вам кажется, что основная проблема проста и понятна.

Например, если зависимость возникла вследствие какой-то травмы, терапевт предложит проработать эту травму и найти лучшие инструменты, чтобы справиться с болью. Также это сработает, если с помощью мастурбации вы преодолеваете стресс в жизни.

Лекарств от мастурбации не существует. Но если у вас диагностировали другое психологическое или поведенческое расстройство, например депрессию или обсессивно-компульсивное расстройство, лекарства помогут уменьшить влечение и справиться с компульсивным поведением. Кстати, одно из самых распространенных побочных действий антидепрессантов — снижение сексуального влечения.

Эгон Шиле. Автопортрет. 1916

Я стесняюсь идти с этим к врачу. Что делать?

Стыд — бесполезное и довольно разрушающее ощущение. Но вполне понятно, почему некоторые люди боятся говорить о сексе не то что с посторонним человеком, но и со своим партнером. Ведь в обществе темы сексуальной жизни — по большей части табу. Это связано и с религиозными убеждениями, и просто с представлениями о морали.

Однако и в этом случае вы можете себе помочь хотя бы немного. Например, сменить работу или найти хобби. Новые виды деятельности переключат ваше внимание на другие дела, которые будут приносить удовольствие. Очень классно со стрессом и негативными эмоциями помогает справиться спорт. В частности, йога и бег не только стимулируют выработку гормона радости дофамина, но и сильно расслабляют.

Также попробуйте найти группу поддержки с похожей на вашу проблемой. Вам даже необязательно рассказывать о своем опыте, можете просто послушать, как другие преодолевают зависимости. Если вообще не получается себя перебороть и «открыть лицо», идите на тематические форумы. На том же Reddit есть немало тредов на тему сексуальных зависимостей.



