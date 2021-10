Число обратившихся за медицинской помощью в больницы с пищевым отравлением после посещения сети кафе «Империя пиццы» достигло 282 человек, из которых 31 — дети. Это данные Госэпидемнадзора на 11:00 часов 27 октября. В больницы госпитализированы 60 пострадавших, 9 человек вчера были выписаны на дом. «Также среди детей госпитализированы 18. Состояние госпитализированных граждан оценивается как средней и тяжелой формы, но в реанимации никого нет», — сообщили в Госэпидемнадзоре. Массовое отравление Массовое отравление произошло в разных филиалах кафе «Империя пиццы». С 23 октября в инфекционное отделение Железнодорожной больницы в Бишкеке стали обращаться граждане с признаками пищевого отравления. В минздраве 24 октября сообщили, что 12 человек отравились после употребления роллов в «Империя пиццы». Затем число отравившихся, которые обратились за медпомощью, начало увеличиваться. После массового отравления госсанэпиднадзор с 25 октября решил временно закрыть все филиалы сети кафе «Империя пиццы» для проведения эпидрасследования. В госсанэпиднадзоре сообщили, что несколько филиалов «Империя пиццы» оштрафовали на общую сумму в 30 500 сомов. Ведомство отметили, что после окончания эпидрасследования будет принимать меры согласно законодательству. «Нами передана информация [об отравлении] в ГУВД и прокуратуру Бишкека. Дальше уже будут заниматься правоохранительные органы. Или могут возбудить уголовные дела, не знаем […] Мы [госсанэпиднадзор] будем принимать меры на своём уровне», — сказала санитарный врач Центра госсанэпиднадзора Бишкека Кундуз Есенгулова.. Кроме этого, минздрав сообщил, что власти сняли временный запрет на проверки точек общепита, который ввели в 2018 году. Теперь сотрудники Центров госсанэпиднадзора проведут проверки в общепитах по всей стране. Читать по теме: Проверки точек общепита будут проводиться внезапно — Госсанэпиднадзор

