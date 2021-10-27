Издание «Азаттык» 27 октября сообщило, что по данным РОВД Суказского района Джалал-Абадской области глава ГКНБ Камчыбек Ташиев не строил дом для местного жителя.

По информации милиции, Ташиев всего лишь вручил ключи, а дом был построен частными предпринимателями. В пресс-службе РОВД района отметили, что дом построен на деньги бизнесмена Абдимиталипа Мамытова и нескольких сельчан.

Ташиева, по информации милиции, пригласили только для вручения ключей, так как он был в том районе.

Кроме этого по информации издания «Турмуш», милиция после проверки решила, что «факты нарушения законодательства не подтвердились».

О том, что Ташиев вручил ключи от дома местному жителю села Барпы Сузакского района стало известно 22 октября. Позже в ЦИК поступила жалоба, так как родной брат главы ГКНБ — Шаирбек Ташиев баллотируется в депутаты, а такой подарок нарушает законодательство.