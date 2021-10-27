Издание Factcheck.kg опубликовало свое расследование о том, какими компаниями владеет новый глава Гостаможенной службы Адилет Кубанычбеков.

В своем материале журналисты ссылаются на данные реестра Министерства юстиции. По их данным, Кубанычбеков значится руководителем и учредителем в шести компаниях, пять из которых действуют.

«Все фирмы молодые и появились не ранее 2018 года», — отмечают журналисты.

Что это за компании?

Одна из компаний «Индустриал Парк «Силк Вэй» — торгово-промышленный и текстильный комплекс. По информации журналистов, площадь объекта составляет почти 70 гектаров.

Сам объект расположен близ кыргызско-казахской границы и в 30 км от аэропорта «Манас».

«Также известно, что на данном участке Аламединской райгосадминистрацией были выявлены нарушения норм земельного законодательства, в частности установлено, что “снят плодородный слой земли без трансформации”», — говорится в расследовании.

Журналисты также выяснили, что «Индустриал Парк «Силк Вэй» значится в качестве учредителей других двух организаций:

объединение юридических лиц «Ассоциация текстильной промышленности»;

компания «Корпорация Силк Вей» — основана 15 июня 2021 года, директор Лю Ин;

Кроме этого Кубанычбеков значится учредителем в компании «Строительная компания «Силк Вэй», которая занимается строительством жилых и нежилых помещений. Компания была зарегистрирована в 2018 году. Среди учредителей также числятся человек по имени Лю Ин, некий Лю Кан и Илхомжон Закиров.

Другая компания, в которой глава таможни значится учредителем — «Кыргыз Энерго Сбыт». Она занимается распределением электроэнергии. В учредителях компании также записан Кубанычбек Бакиев, который выдвигается в качестве одномандатника на парламентские выборы от Базар-Коргонского избирательного округа.

Еще одна компания, где Кубанычбеков является руководителем — это «Силк Вей Терминал». Она занимается транспортной обработкой грузов. А в компании «КыргызНефть» глава таможни значится учредителем. Примечательно, что у обеих компаний значится один юридический адрес регистрации — Алма-Атинская, 1.

Кроме этого, по данным журналистов, компания «Силк Вей Терминал» выступает учредителем трех других фирм:

А что, так можно? (Нет)

Расследователи отмечают, что согласно закону «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», госслужащему запрещено заниматься лично или через доверенных лиц бизнесом, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами независимо от их организационно-правовых форм, а также использовать свое служебное положение для содействия лицам в осуществлении ими предпринимательства с получением в обмен за это выгоды.

Журналист «Клоопа» обратился за комментарием о расследовании в таможенную службу. Однако на момент публикации в ведомстве не прокомментировали расследование Factcheck.kg.