Депутаты Комитета по экономической и фискальной политике и комитета по бюджету и финансам одобрили концепцию законопроекта о Налоговом кодексе. Они провели совместное заседание 26 октября.

Видео: Сайт Жогорку Кенеша.

Новую концепцию Налогового кодекса презентовал министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев. По его словам, новый законопроект поможет цифровизировать налоговые процедуры и сократить уровень теневой экономики.

Данияр Амангельдиев на заседании профильного комитета ЖК. Скриншот.

«Из-за пандемии коронавируса налоговые доходы в 2020 году сократились на 20% по сравнению с 2019 годом. При этом уровень теневой экономики остается высоким. По официальным данным, он составляет 23-24% всего ВВП страны. А по данным международных экспертов, он достигает 40%. Каждый год бюджет страны из-за теневой экономики теряет 25-30 млрд сомов», — сообщил министр.

Депутат Дастан Бекешев спросил Амангельдиева о том, «не приведет ли преобразование налогового органа в правоохранительный к тому, что налоговики начнут кошмарить мелкий и средний бизнес».

Министр ответил, что в новом Налоговом кодексе «нет принципа создания карательного органа, только принцип выявления».

«Следствием будет заниматься прокуратура. Налоговая получит право дознания и выявления правонарушений», — сказал Амангельдиев.

Также он уточнил, что положение о том, что недобросовестным налогоплательщикам ограничат выезд из страны будет применяться только для тех людей, чей долг больше 100 тысяч сомов.

В итоге депутаты двух комитетов одобрили концепцию законопроекта о Налоговом кодексе. Теперь его рассмотрят на заседании Жогорку Кенеша.

Однако, по словам юристов и экспертов, новый Налоговый кодекс станет почвой для коррупции и нарушения Конституции. Они отметили, что налоговики в отношении должников имеют возможность действовать по собственному усмотрению. Кроме запрета на выезд из страны, они могут обложить погашение долга пеней, банковской гарантией, депозитом налогоплательщика или снять с его банковских счетов сумму долга.

Меру налоговик выбирает сам — критериев ее выбора в проекте закона не прописано.

Юристы считают, что ситуация, когда мера взыскания находится «в зависимости от различных факторов и от настроения и отношения сотрудника налоговой службы» — почва для коррупции.

Поэтому такую норму эксперты предлагают отменить. Кроме того, они напоминают: право на свободу передвижения — конституционное и базовое право человека. Его можно ограничить через суд или в особом порядке.

Еще один спорный момент в новом Налоговом кодексе. Инициаторы законопроекта предлагают увеличить на 100% налогообложение для Парка высоких технологий (ПВТ). Сейчас, согласно закону «О ПВТ», все зарегистрированные в парке разработчики программного обеспечения [резиденты ПВТ] имеют свой режим налогообложения.

В действующей редакции Налогового кодекса резиденты ПВТ уплачивают с заработной платы наемных работников подоходный налог в размере 5% на каждого такого работника. В новой — они будут платить 10%, обычный подоходный налог.

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