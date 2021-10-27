Экс-депутат Дамирбек Асылбек уулу написал заявление об отказе в участии в выборах в парламент. Свою кандидатуру он выдвигал от Ак-Суйского избирательного округа №35 как одномандатник.

Асылбек уулу подал документы для участия в выборах 16 октября, однако рабочая группа ЦИК обратилась в Генеральную прокуратуру, Верховный суд и Государственную пенитенциарную службу с просьбой определить, может ли он баллотироваться. Ведь до этого Асылбека уулу задерживали в Казахстане и осудили на 10 лет за контрабанду.

*Запрос о судимости кандидата выполняет сама Центральная избирательная комиссия.

«Однако, прежде чем получить официальный ответ от властей, 25 октября 2021 года в ЦИК поступило заявление Асылбека уулу об отказе на участие в выборах», — сказала Медина Кутбердиева, руководитель юридического отдела ЦИК.

Задержание кыргызского депутата

В феврале 2018 года депутат от партии «Кыргызстан» Дамирбек Асылбек уулу был задержан в Казахстане. Кроме него были задержаны кыргызстанцы Уланбек Мурадилов и Чингиз Абакиров.

Они были задержаны в ходе спецоперации по борьбе с контрабандой. Через неделю после задержания МИД Казахстана сообщил, что у Асылбека уулу есть казахское гражданство.

По версии следствия, задержанные ввозили в Казахстан контрабанду напрямую из Китая через Кыргызстан с помощью «теневых схем». По этому делу казахские спецслужбы в общем задержали 35 человек.

За год группировка провезла через границу товаров на 407,5 миллиона тенге (более миллиона долларов), из-за чего в казну Казахстана не было выплачено более 99 миллионов тенге (более 250 тысяч долларов) таможенных выплат.

Еще несколько месяцев Дамирбек Асылбек уулу оставался депутатом кыргызского парламента, но в апреле 2018 года ЦИК отозвала депутатский мандат Асылбека уулу и отдала его Руслану Чойбекову.

Специализированный межрайонный суд Алматы 24 апреля 2019 года приговорил Асылбека уулу к 10 годам лишения свободы. Ему грозило 12 лет лишения свободы.

Экс-депутата признали виновным в «Создании и руководстве транснациональной организованной группой» и «Экономической контрабанде».

В ноябре того же года задержанных кыргызстанцев этапировали в Кыргызстан. Дело пересмотрели, но приговор оставили тот же.

Верховный суд пересмотрел дело экс-депутата по заявлению его адвоката 19 августа. Защитник Асылбека уулу апеллировал «новыми обстоятельствами» дела, какими именно в Верховном суде не смогли сказать.

Пресс-служба судебной коллегии сообщала, что с экс-депутата сняли уголовную ответственность по статье «Организация преступного сообщества». При этом наказание в виде лишения свободы на три года по статье «Экономическая контрабанда» было оставлено в силе.

21 августа Госслужба исполнения наказаний освободила Дамирбека Асылбека уулу из колонии №27.

Дамирбек Асылбек уулу впервые стал депутатом в 25 лет в 2009 году, пройдя в парламент от партии «Ак Жол», которая создавалась свергнутым президентом Курманбеком Бакиевым. Асылбек уулу имеет звание мастера спорта международного класса по греко-римской борьбе, был вице-президентом Азиатской федерации борьбы.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов, согласно новой Конституции. Депутаты будут избираться сроком на пять лет.

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.