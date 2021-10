Депутатка парламента Наталья Никитенко на своей странице в фейсбук раскритиковала правительство за уменьшение гендерной квоты. По словам Никитенко, насилие в отношении женщин продолжается и после резонансных скандалов с убийством девушек из-за экономических и социальных проблем в стране. «Но еще больше это результат пренебрежительного отношения к женщинам, которое сейчас пропагандируется на уровне государства, когда сокращают женскую квоту, отнимают права женщин быть представленными в правительстве, занимать высшие посты в государстве», — написала она. Никитенко также призвала не «становиться вторым Афганистаном», а быть государством, где уважают права женщин и ценят «многообразие мнений и взглядов». В действующей кабинете министров страны есть всего одна женщина — Динара Кутманова, которая возглавила Министерство природных ресурсов. Кроме этого на предстоящих выборах в парламент, которые пройдут по смешанной системе, нет гендерной квоты для кандидатов по однамандатным спискам. Читать еще: В новом кабмине только одна женщина — Динара Кутманова. Рассказываем, кто она Гендерные квоты: возможность для партий попасть во власть или шанс для женщин войти в политику?

