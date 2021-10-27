Депутатка парламента Наталья Никитенко на своей странице в фейсбук раскритиковала правительство за уменьшение гендерной квоты.

По словам Никитенко, насилие в отношении женщин продолжается и после резонансных скандалов с убийством девушек из-за экономических и социальных проблем в стране.

«Но еще больше это результат пренебрежительного отношения к женщинам, которое сейчас пропагандируется на уровне государства, когда сокращают женскую квоту, отнимают права женщин быть представленными в правительстве, занимать высшие посты в государстве», — написала она.

Никитенко также призвала не «становиться вторым Афганистаном», а быть государством, где уважают права женщин и ценят «многообразие мнений и взглядов».

В действующей кабинете министров страны есть всего одна женщина — Динара Кутманова, которая возглавила Министерство природных ресурсов.

Кроме этого на предстоящих выборах в парламент, которые пройдут по смешанной системе, нет гендерной квоты для кандидатов по однамандатным спискам.