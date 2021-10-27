Баткенский горкенеш запретил продажу алкоголя с 21:00 до 9:00.

По информации Радио «Азаттык», в горкенеше заявили, что такое постановление принято для сохранения общественного порядка. К тому же, в это время суток будет производиться отключение электричества.

Горкенеш утверждает, что мораторий на продажу спиртных напитков просило ввести ОВД Баткена, так как в последнее время в городе отмечается рост мелкой преступности.

В Кыргызстане регулярно поднимают вопрос запрета продажи алкогольных напитков по ночам. В 2014 и 2016 годах депутаты инициировали законопроекты и пытались ввести запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 9:00.

Кроме этого, в 2017 году в более 30 сёлах Кыргызстана отказались от продажи алкоголя. Активисты закупали алкоголь в местных магазинах и уничтожали. Однако, количество алкозависимых с каждым годом увеличивается. По данным минздрава на 2021 год, в стране зарегистрированы 34 тысячи человек с алкозависимостью.