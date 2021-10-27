В Бишкеке 22-летний парень спрыгнул с девятого этажа застройки на пересечении улиц Байтик Баатыра и Суеркулова.

Переговоры с молодым человеком вели сотрудники милиции и МЧС на протяжении нескольких часов. Однако они ни к чему не привели.

Фото: Акипресс

После того как парень спрыгнул его забрала скорая помощь. Позже изданию «Акипресс» сообщили в милиции, что парень скончался по дороге в больницу не приходя в сознание. Милиция выясняет обстоятельства дела.

По информации МЧС, на месте работали 5 спасателей, бригада скорой помощи и сотрудники МВД. В ведомстве не сообщили причин, почему молодой человек решился спрыгнуть с крыши.