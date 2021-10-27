В Кыргызстан привезли более 259 тысяч доз американо-немецкой вакцины Pfizer BioNTech и свыше 111 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе минздрава.

Церемония передачи прибывших вакцин. Фото: Пресс-служба минздрава

В ведомстве добавили, что вакцины поступили в рамках глобального механизма COVAX. Это инициатива ВОЗ, ЮНИСЕФ и альянса Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы обеспечить доступность вакцин для бедных стран.

В минздраве сообщили, что вакцины Pfizer пожертвовало правительство США.

«Мы должны продолжить борьбу с COVID-19 вместе! США передает эти вакцины и оказывает финансовую поддержку кампании по вакцинации правительства Кыргызстана, чтобы каждый желающий смог получить безопасную и эффективную вакцину», — заявила временный поверенный в делах США Соната Коултер на церемонии передачи препаратов.

Глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев призвал кыргызстанцев вакцинироваться и поблагодарил партнёров, «оказывающих посильную помощь в борьбе с COVID-19».

При этом, по его словам, власти пока не планируют закупать ещё вакцины против COVID-19.

«Закупать препараты пока не планируем, уже достаточно запасов имеется», — заявил глава минздрава Бейшеналиев в интервью 24.kg.

Что за Pfizer?

Вакцины Pfizer и AstraZeneca. Фото: КНИА «Кабар»

Вакцину Pfizer производят американская компания Pfizer и немецкая BioNTech. По результатам исследований, эффективность вакцины достигла 95%. Препарат должен содержаться при температуре -70⁰.

Курс вакцинации состоит из двух доз, которые вводятся с интервалом в 21–28 дней.

Отказ от Pfizer

Кыргызстан должен был получить в рамках COVAX ещё в начале года 1,2 млн доз вакцин. Однако, минздрав отказался от этого препарата из-за того, что в стране нет необходимых холодильников для его хранения.

Но 4 октября глава республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова сообщила, что при поддержке ЮНИСЕФ в страну 1 октября поступили 4 холодильных оборудования для хранения вакцин.

«Далее после размораживания вакцины можно хранить при температуре +2 — +8 градусов», — сказала она.

Вакцинация в Кыргызстане

Сейчас в Кыргызстане можно привиться китайской вакциной Sinopharm, российским «Спутником V» и англо-шведской AstraZeneca. Также страна получила в качестве гумпомощи казахскую вакцину QazVac и китайскую Sinovac.

В Кыргызстане, по данным Республиканского штаба на 27 октября, обе дозы вакцины против COVID-19 получили свыше 726 тысяч человек. Это чуть больше 11% от 6,6 млн населения страны.

Первую дозу препарата на 27 октября получили более 957 тысяч кыргызстанцев — это почти 15% всего населения.

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